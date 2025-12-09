¿Dónde está Corina Machado? La galardonada cancela evento en Oslo por incomparecencia

Es la pregunta que se hacen los venezolanos (simpatizantes de la líder opositora o de la dictadura de Maduro) a un día de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025: ¿Dónde está María Corina Machado, la galardonada?

La rueda de prensa que la líder opositora venezolana María Corina Machado tenía previsto dar este martes en el Instituto Nobel de Oslo, la víspera de recibir el Premio de la Paz, ha sido cancelada y no se puede en estos momentos prever si finalmente recogerá en persona el premio, como prometió que haría desde la clandestinidad. Es consciente de que, si hace una aparición pública en cualquier lugar de Venezuela —y desde luego en el aeropuerto de Caracas— sería inmediatamente arrestada por el régimen de Nicolás Maduro, y pasaría a formar parte de la larga lista de presos políticos antichavistas.

“La conferencia de prensa no tendrá lugar hoy“, dijo el portavoz del Instituto Nobel de Noruega, Erik Aasheim. “La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz“, agregó.

Originalmente, estaba previsto que Machado llegara a más tardar a Oslo este martes para participar en la tradicional rueda de prensa del ganador del Nobel de la Paz, en la víspera de la ceremonia. El evento, que inicialmente iba a tener lugar a las 13:00 horas, fue primero pospuesto sin nueva hora prevista. Finalmente, ante las dificultades de la líder opositora para llegar a la capital noruega, el evento ha sido cancelado.

“Con fe va a llegar muy pronto”

Este mismo martes, su hermana, Clara Machado Parisca, dijo en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la premio Nobel es “estar aquí con nosotros” y por eso la están esperando “con fe de que va a llegar muy pronto“.

La propia Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio.

“Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada", agregó la hermana, quien dijo no tener información de si la dirigente opositora ya salió de Venezuela. “Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr y de que va a estar acá y va a recoger el premio“, agregó.

En Oslo ya se encuentran también su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos.

“Es posible que no pueda”

Menos optimista, el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en España, dio a entender que es posible que el desplazamiento no llegue a producirse: "Dios proveerá“.

“Es el deseo de todos. Es la propia voluntad de María Corina. Pero bueno, Dios proveerá. Haga lo que ella haga, va a tener la comprensión de todos los venezolanos“, dijo el opositor venezolano en el Grand Hotel de Oslo.

Al mismo tiempo se declaró ilusionado por volver a ver a la líder, que no ha aparecido en público desde principios de año, pues “activa una explosión de sentimiento en todos quienes tenemos en ella nuestra esperanza“.

La alegría por la entrega del Nobel supone “una turbulencia de sentimientos“, explicó Ledezma, pues también choca con el dolor por el sufrimiento de los venezolanos, ya que “hay un pedazo de ese corazón que palpita" por los presos políticos y los millones de familias exiliadas y desperdigadas por todo el globo.

Al mismo tiempo, Ledezma enfatizó que el galardón es “un espaldarazo, un respaldo moral a la lucha del pueblo venezolano" y que los ciudadanos de ese país sienten ese reconocimiento como propio.

“Porque si un pueblo ha protagonizado épicas y epopeyas, es el pueblo venezolano, y por eso el Nobel es como si se colgara una condecoración en el pecho de cada mujer y de cada hombre venezolano“, remachó.

Este encuentro con la prensa fue primero aplazado por el Instituto Nobel de Oslo y posteriormente cancelado, mientras que la organización ha reconocido que en estos momentos no se puede prever cómo y cuándo la exdiputada venezolana llegará a la capital noruega.

También se encuentra ya desde la víspera en Oslo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien se reunió con los familiares de Machado, mientras que estaba prevista la llegada este martes del presidente argentino, Javier Milei.

Asimismo, Oslo espera la llegada del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y para el miércoles la de su homólogo paraguayo, Santiago Peña.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales de 2024 y exiliado en España desde septiembre de ese año, viajó también este martes a Oslo.

¿Qué pasa si no lo recoge en persona?

No sería la primera ocasión en que el galardonado no recoge en persona el premio, que será entregado por el rey Harald V en el ayuntamiento de Oslo.

En 2010, el activista y disidente chino Liu Xiaobo no pudo asistir por estar encarcelado por el régimen de Pekín. Su silla quedó vacía en la ceremonia, un gesto simbólico que dio la vuelta al mundo.

Casi dos décadas antes, en 1991, la líder democrática birmana Aung San Suu Kyi tampoco pudo recogerlo al encontrarse bajo arresto domiciliario impuesto por la junta militar. Lo recogió su hijo, y ella misma en 2012, cuando la dejaron salir del país.

En caso de Corina Machado no pueda, lo hará previsiblemente un familiar.