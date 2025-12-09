Illinois firma ley contra el acoso de ICE a inmigrantes y el uso de datos personales médicos

El gobernador de Illinois, J.B Pritzker (@GovPritzker/x)

El gobernador de Illinois, J.B Pritzker, promulgó este martes una ley que protegerá a los inmigrantes que acudan a los tribunales del “acoso” migratorio de la Administración de Trump y prohibirá el uso de información personal de salud y educativa con fines migratorios.

La ley HB 1312 garantiza que los inmigrantes y otras personas afectadas por acciones federales “hostiles” en el estado puedan asistir de forma segura a las audiencias judiciales, proteger su información médica, unirse a las comunidades universitarias y acceder al ciudado infantil para sus familias sin temor a medidas agresivas del control migratorio civil.

Asimismo, describe los pasos para brindar recursos legales a las personas perjudicadas por agentes del órden público que, a sabiendas, violaron derechos constitucionales durantes operativos civiles de inmigración, precisó el texto.

“Illinois, frente a la crueldad y la intimidación, ha optado por la solidaridad y el apoyo. Donald Trump, Kristi Noem y Gregory Bovino (comandante de la Patrulla Fronteriza) han intentado apelar a nuestros instintos más bajos”, indicó Pritzker en conferencia de prensa.

“Pero los mejores de nosotros estamos haciendo frente a los peores de ellos”, agregó.

La ley protege a los inmigrantes en los juzgados de Illinois, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza detenciones a menudo de personas que van a audiencias.

Esta nueva ley prohíbe el arresto civil de cualquier persona que se encuentre dentro o alrededor de los juzgados y asista a ciertos procedimientos judiciales estatales.

Además, garantiza la privacidad en los hospitales, para que no se divulgue información médica protegida.

Igualmente, prohíbe a las instituciones educativas tomar ciertas medidas con respecto al estatus migratorio real o percibido de estudiantes, empleados o personas relacionadas con ellos.

También veta a las guarderías de compartir el esatatua migratorio real o percibido de un niño o persona, a menos que la ley lo exija.

“Todas las personas en Illinois merecen ser tratadas con respeto, dignidad y justicia ante la ley, sin importar su apariencia, el idioma que hablen o su lugar de nacimiento”, finalizó el gobernador, quien estuvo enfrentado al presidente Trump durante la reciente Operación Midwest Blitz, que detuvo a miles de personas. (Con información de EFE)