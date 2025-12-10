¿Hay vacuna contra la súper gripe H3N2? El virus que obliga a retomar el cubrebocas en Reino Unido (Camva)

Se registra un aumento creciente de contagios en Europa por la súper gripe H3N2, una variante de la influenza que provocó el cierre de escuelas y la saturación de hospitales en Reino Unido.

De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH), el Influenzavirus A subtipo H3N2, mejor conocido como gripe H3N2, está clasificado como una variante de influenza.

Esta “súper gripe” afecta nariz, garganta y pulmones, generando síntomas más fuertes que un resfriado común, y en complicaciones puede resultar letal.





La súper gripe H3N2 obliga al uso de cubrebocas en Reino Unido

La variante subclado K del virus H3N2 ha provocado saturación hospitalaria, cierre temporal de comercios y escuelas, así como la instauración de medidas urgentes para evitar un contagio masivo, según información de The Guardian.

El promedio de ingresos hospitalarios por este virus es de 1,717 pacientes.

Los efectos de esta variante de la influenza, considerada una de las más agresivas y resistentes —según el artículo “Virus de influenza H3N2 en humanos: mecanismos virales, evolución y evaluación” del NIH— están poniendo en jaque al sistema hospitalario británico.

Al menos 69 pacientes permanecen en cuidados intensivos debido a complicaciones derivadas del contagio, lo que obligó a retomar el uso de cubrebocas y medidas preventivas.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) sostiene que la mascarilla sigue siendo una herramienta válida en escenarios sanitarios específicos.





¿Hay vacuna contra la súper gripe H3N2?

A diferencia de otros virus de influenza, el H3N2 evoluciona muy rápido, lo que le permite escapar del sistema inmunológico.

James D. Allen, del Centro de Vacunas e Inmunología, y Ted M. Ross, del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Georgia, explican que los virus recientes de H3N2 crecen mal en huevos y líneas celulares tradicionales, dificultando la investigación y producción de vacunas.

Sin embargo, de acuerdo con Infobae, la campaña de inmunización en Reino Unido avanza con casi 17 millones de dosis administradas hasta la fecha.

La tasa de contagios es especialmente alta en niños de 5 a 15 años, mientras que otro grupo vulnerable son las personas adultas mayores.

La consultora pediátrica Julie-Ann Maney declaró a la BBC que el brote actual, por su extensión y severidad, no tiene precedentes desde 2010, exceptuando la pandemia por coronavirus.



