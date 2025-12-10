Machado ganadora del Premio Nobel de la Paz no asistirá a la procesión de antorchas ni al banquete

La opositora venezolana María Corina Machado, quien ganó este miércoles en Oslo el Premio Nobel de la Paz, no asistirá al resto de actos relacionados con la premiación, como lo son la procesión de antorchas y el banquete de gala. Pues quien fue la que recibió el premio durante el evento fue su hija Ana Corina Sosa.

¿Qué es la procesión de antorchas después de la premiación del Nobel de la Paz?

La procesión es considerada uno de los actos tradicionales del programa, si bien se recorre en el centro de Oslo hasta finalizar delante del hotel donde se alojan los galardonados, que suelen salir a saludar desde el balcón y pronunciar algunas palabras acerca de su sentir después del recibimiento de dicho premio.

El Consejo de la Paz, que agrupa a una veintena de organizaciones, ha declinado este año organizar el tradicional desfile por su desacuerdo con la elección de la venezolana María Corina Machado como Premio Nobel, pero lo hará la Norwegian Venezuelan Justice Alliance.

Cena de gala posterior a la premiación del Nobel de la Paz

La cena reúne alrededor de 200 personas en el mismo hotel de Oslo, entre ellas la familia real de Noruega, del Gobierno y de la vida cultural como empresarial del país nórdico.

También se destacó que el viaje de Machado ha estado rodeado por incertidumbre, pues de acuerdo al Instituto Nobel, se aplazó y finalmente canceló el martes una rueda de prensa, mientras horas antes del inicio de la ceremonia se había confirmado que la opositora venezolana no podría recoger el premio en persona, aunque sí se destacó que llegaría a la capital de Noruega más tarde.

Su hija fue la que dio la noticia antes de leer el discurso de aceptación del premio, que su madre llegaría a Oslo en unas horas.

“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, dijo Sosa, quien ocupó la silla destinada a su madre junto a los miembros del Comité Nobel noruego y con una foto de Machado como trasfondo.

Finalmente, se confirmó que se desconoce la hora de llegada de Machado, pero tanto el presidente del Parlamento noruego como la oficina del primer ministro confirmaron que la opositora venezolana visitará este jueves aquella institución y se reunirá con los jefes del Gobierno.