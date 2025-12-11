La operación encubierta de María Corina Machado: así logró llegar a Oslo para recibir el Nobel de la Paz

“Si he recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos para que pudiera llegar a Oslo, la respuesta es sí”, afirmó Machado. No ofreció más detalles sobre su salida, aunque durante una rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, expresó su agradecimiento a “hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas” para hacer posible su llegada a Noruega.

La opositora arribó a Oslo durante la madrugada, tras permanecer más de un año en la clandestinidad dentro de Venezuela. “Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela, y sé que ustedes también”, dijo, dirigiéndose a los exiliados.

Aún no hay fecha ni información precisa sobre su retorno. Por ahora, Machado adelantó que aprovechará su estancia para pasar tiempo con su familia y amigos, atenderse médicamente y sostener —según sus palabras— “algunas reuniones que serán útiles antes de volver”.

De acuerdo con la BBC, la logística de su viaje se manejó con tal nivel de secreto que ni siquiera el Instituto Nobel sabía con certeza dónde se encontraba ni si lograría llegar a tiempo a la ceremonia.

Según el Wall Street Journal, Machado tuvo que disfrazarse para abandonar Venezuela, logrando pasar diez controles militares sin ser detectada. También habría escapado en una pequeña lancha de madera desde un pueblo costero. La operación, que tomó más de dos meses de planificación, contó con el apoyo de una red venezolana dedicada a ayudar a personas a salir del país, según una fuente cercana consultada por el diario.