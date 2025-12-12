Casa Blanca acusa a demócratas de crear “falsa narrativa” con fotos de Trump y Epstein

La Casa Blanca acusó este viernes a los demócratas de la Cámara de Representantes de estar publicando fotos seleccionadas relacionadas con Jeffrey Epstein para “intentar crear una falsa narrativa” que afecte al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes están publicando de forma selectiva fotos cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa”, condenó Abigail Jackson, una portavoz de la Casa Blanca.

El Gobierno republicano reaccionó a las últimas imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja en las que aparece Trump rodeado de mujeres en la mansión de Epstein.

El mandatario también sale en otras dos hablando con mujeres, una de ellas acompañado de Epstein y en otra se ve un cuenco en el que venden preservativos con un dibujo de la cara de Trump en el envoltorio en los que está escrito “soy enorme”.

“El engaño de los demócratas contra el presidente Trump ha sido desmentido en repetidas ocasiones y la Administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas, al pedir repetidamente transparencia, publicar miles de páginas de documentos y solicitar más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein”, agregó la portavoz.

La Casa Blanca pidió a los medios de comunicación que “dejen de repetir los argumentos de los demócratas” y les pregunten “por qué querían seguir relacionándose con Epstein después de que fuera condenado”.

Según el demócrata de mayor rango en el comité, Robert Garcia, anoche recibieron 95 mil imágenes relacionadas con el caso y “publicarán más fotos en los próximos días y semanas”.

“Ningún documento ha demostrado jamás ninguna irregularidad por parte del presidente Trump”, destacó un funcionario de la Casa Blanca. (Con información de EFE)