Papa León XIV realiza misa en honor a la Virgen de Guadalupe desde el Vaticano, pide protección para los jóvenes

Papa León XIV, misa de la Virgen de Guadalupe Durante la misa en honor a la patrona de México, León XIV pidió cuidar a la juventud frente al crimen y a la falta de rumbo (X: @noticias_vaticano)

En una celebración marcada por mensajes de cercanía con México y América Latina, el papa León XIV encabezó este 12 de diciembre la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro.

Durante la misa, pronunciada en español, el pontífice pidió a la virgen del Tepeyac proteger a los jóvenes de las adicciones, la violencia y la tentación de vivir sin un propósito claro.

León XIV señaló que muchos adolescentes y adultos jóvenes enfrentan presiones que los empujan “en otra dirección”, por lo que pidió que encuentren en Cristo la fuerza para elegir el bien y mantenerse firmes en su fe.

También suplicó que la Virgen los libre de los riesgos del crimen organizado y de vidas marcadas por la desesperanza.

Esta fue la primera vez que el pontífice estadounidense–peruano encabezó la misa guadalupana como líder de la Iglesia católica, a ceremonia incluyó lecturas y cantos en español, inglés y portugués, reflejo de la diversidad de fieles que cada año acuden a esta celebración.

En otra parte de su mensaje, el Papa llamó a las naciones que veneran a la Virgen de Guadalupe a evitar divisiones internas y a rechazar que el odio o la mentira definan su historia.

Asimismo, pidió a quienes ejercen cargos públicos que la autoridad no se convierta en un instrumento de dominio, sino en un servicio que respete la dignidad humana en todas sus etapas.

Recordó además el papel de la Virgen del Tepeyac como símbolo de consuelo y unidad en el continente, al afirmar que la virgen “despierta en los pueblos de América la alegría de saberse amados por Dios”.

Desde su elección, León XIV ha reiterado su deseo de visitar América Latina. Hace un mes, al ser cuestionado por periodistas, comentó que para el próximo año planea varios viajes y confirmó que le gustaría ir a Fátima, a la Basílica de Guadalupe en México y también a países como Uruguay, Argentina y Perú.