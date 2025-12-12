Rey de Tailandia aprueba la disolución del parlamento propuesto por el primer ministro

Rey Vajiralongkorn y primer ministro Anutin Charnvirakul Se aprobó la solicitud del primer ministro Anutin Charnvirakul para disolver el Parlamento y llamar a elecciones en un máximo de 60 días

Tailandia se prepara para volver a las urnas luego de que el rey Vajiralongkorn autorizó la petición del primer ministro Anutin Charnvirakul para disolver el Parlamento.

La decisión, publicada este viernes en la Gaceta Real, ocurre en pleno aumento de los choques fronterizos con Camboya y marca el inicio de un nuevo proceso electoral que deberá realizarse entre 45 y 60 días.

El anuncio confirma lo que Anutin venía anticipando desde la noche anterior, cuando escribió en redes sociales que estaba “devolviendo el poder al pueblo”. El mandatario, que gobierna con un bloque minoritario y llegó al cargo apenas en septiembre, había asumido con el compromiso de convocar elecciones anticipadas a cambio del respaldo del Partido del Pueblo (PP), la fuerza reformista con mayor representación legislativa.

En su escrito para solicitar la disolución del Parlamento, Anutin reconoció que su gobierno opera con una mayoría frágil y enfrenta múltiples desafíos, como, incertidumbre económica, presiones sociales, cambios en el panorama geopolítico y los constantes incidentes en la frontera.

El camino que llevó a Anutin al poder se abrió después de la destitución de Paetongtarn Shinawatra, removida por el Tribunal Constitucional tras criticar al Ejército en medio de un episodio violento del histórico conflicto territorial con Camboya.

La tensión entre ambos países volvió a escalar esta semana y ya suma más de veinte muertos, recordando el episodio de julio, cuando los enfrentamientos dejaron medio centenar de víctimas.

Ahora, con el aval real, el país entra en un nuevo ciclo electoral que podría redefinir el equilibrio político entre las fuerzas conservadoras y los bloques que impulsan reformas más profundas, en un escenario donde la monarquía y el Ejército siguen teniendo un peso determinante.

La política taillandesa atraviesa una etapa inestable, pues desde 2023 el país ha tenido cinco primeros ministros, dos de ellos interinos solo por unos días y una dinámica marcada por fricciones entre sectores conservadores, el Ejército y grupos reformistas.