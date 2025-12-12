Tres horas a la deriva en aguas del Caribe, odisea de María Corina Machado para llegar a Oslo

La Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado (EFE)

Rescate de Corina Machado — La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, vivió momentos dignos de una odisea en su travesía para llegar a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz, y es que en su escapada de territorio venezolano en una lancha, ésta quedó a la deriva por tres horas en el mar Caribe, hasta que fue rescatada para seguir su camino hasta tierras europeas.

Información que destaca el periódico estadounidense “The Wall Street Journal” sobre esta odisea que vivió la líder opositora venezolana, revela que María Corina fue rescatada la madrugada del martes por Bryan Stern, un veterano de combate estadounidense, al desplegarse la Operación Dinamita Dorada, después de que el GPS de la embarcación cayera por la borda debido a que el mar estaba picado y fallara el sistema de respaldo.

Debido a que el sistema de rastreo había fallado, se lanzó una búsqueda en otra lancha hasta que se logró ubicar la embarcación, por lo que una vez rescatada para continuar la travesía, Stern y su equipo atendieron a la Premio Nobel de la Paz a quien le dieron algo de comida, bebidas hidrantes y un suéter seco.

AVENTURA

“The Wall Street Journal” subraya en su información que la odisea de María Corina Machado duró casi tres días, primero salió desde un suburbio de Caracas hasta un pueblo de pescadores en la costa caribeña de Venezuela, desde donde viajó en una embarcación a la isla holandesa de Curazao, lo que llevó 12 horas.

El operativo empezó desde el pasado 5 de diciembre, cuando la empresa GreyBull, con sede en Tampa, Florida, fue contactada por una agencia privada para “extraer un paquete” de Venezuela, detalla el rotativo.

Lo primero que hizo el veterano Bryan Stern fue plantar rumores sobre posibles rutas de salida de Machado y después, el lunes 8 de diciembre por la tarde, la líder opositora salió de su escondite con peluca y disfraz.

Posteriormente, llegaron a un pueblo pesquero para embarcarla en un pequeño bote y viajar por el Golfo de Venezuela, sin embargo, el bote que eligieron presentaba fallas, lo que provocó un retraso de 12 horas y ya mar adentro enfrentaron olas de hasta tres metros.

AVIÓN

Durante este periodo el excombatiente estadounidense perdió comunicación con María Corina Machado y no fue sino hasta las 23:00 horas de ese día que pudieron contactarse; el bote se encontraba a 40 kilómetros del punto acordado.

Cuando se encontraron, se dirigieron a la isla caribeña y después de unas horas abordó un avión privado con matrícula mexicana proporcionado por uno de los donantes privados con dirección a Miami, después salió a Oslo, a donde arribó con María Corina Machado la noche del 11 de diciembre para expresar que “¡Venezuela está cerca de reencontrar la Libertad!”.

Bryan Stern es un veterano de combate que dirige una organización especializada integrada por exagentes de operaciones espaciales e inteligencia que participan en este tipo de rescates. (Información de Agencias)

