Autoridades estadounidenses siguen buscando al autor del tiroteo en la Universidad de Brown

Tiroteo en la Universidad de Brown (@OmarCepedaCastr/x)

Autoridades estadounidenses continúan con la búsqueda del tirador del pasado sábado en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, donde al menos dos personas perdieron la vida y ocho más resultaron heridas.

Las víctimas son una joven de Birmingham, Alabama, identificada como Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, un estudiante originario de Uzbekistán.

El reverendo Craig Smalley, de la catedral del Adviento de Birmingham, dio a conocer ayer en una misa el fallecimiento de Cook, una de sus feligresas, a la que describió como “una luz increible, sensata, fiel y brillante”.

Por su parte, la familia de Aziz lo describe en la plataforma GoFundMe como una persona “amable, divertida e inteligente”.

“Soñaba con ser neurocirujano. Siempre ayudaba a todo aquel que lo necesitara y era la persona más bondadosa que conocía nuestra familia”, indicó la familia.

Asimismo, las autoridades siguen con la búsqueda del autor del tiroteo tras la liberación ayer de un sospechoso preliminar.

En conferencia de prensa, el jefe de la policía de Providence, Oscar Perez, informó que se siguió “una pista específica” pero que tras examinar todas las pruebas se llegó a la conclusión de que el detenido no era el autor del tiroteo.

“La investigación nos dirá si algo es válido o no o si hay que descartar algo. No es un error, así es como funcionan las investigaciones”, precisó.

Por su parte, el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, puntualizó que lleva en su puesto “el tiempo suficiente como para saber que a veces vas en una dirección y luego tienes que reorganizarte y tomar otra”: “Eso es exactamente lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas”.

Autoridades estatales expresaron que el video publicado en sus redes sociales donde se ve a una persona de interés caminando por la acera con un gorro y un abrigo de colores oscuros sigue siendo válido.

Además comentaron quer siguen buscando más videos e imágenes grabadas por cámaras de seguridad que sirvan de pista para encontrar al autor del crimen.

Igualmente, la policía de Providence aclaró en su cuenta de X que la investigación “se mantiene activa” y destacó que tras el tiroteo, no se ha recibido “ninguna amenaza específica contra nuestra comunidad”.

Por su parte, la universidad dijo en X que el centro está esforzándose “al máximo” para garantizar la seguridad de sus miembros, y recomendó a estudiantes y trabajadores a actuar con precaución en sus actividades dentro del campus.

En un mensaje publicado anoche en su página web, la institución mencionó que el personal considerado esencial -es decir, empleados cuyos servicios “deben realizarse ‘in situ’”- han de acudir a sus puestos de trabajo. (Con información de EFE)