Matan a 4 hermanos en Ecuador tras confusión de los sicarios

Asesinato (Rick Theis )

La madrugada del domingo, una familia de Guayaquil, Ecuador, quedó marcada, un grupo de hombres armados ingresó a una vivienda haciéndose pasar por policías y asesinó a cuatro hermanos frente a sus padres. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, los jóvenes no eran el objetivo y habrían sido confundidos con integrantes de una banda criminal.

Ataque en la mañana de Ecuador

El ataque ocurrió alrededor de las tres de la mañana, cuando los agresores entraron a la casa usando uniformes similares a los de la Policía. Una vez dentro, dispararon primero contra el menor de los hermanos, de 16 años, mientras sus padres observaban. Después, asesinaron a los otros tres jóvenes, de 23, 25 y 26 años.

Familia sin vínculos con el crimen

Según reportes de Teleamazonas y fuentes cercanas a la investigación, ninguno de los hermanos asesinados tenía antecedentes penales. El padre de familia resultó con heridas leves durante el ataque, mientras que la madre presenció el crimen sin resultar lesionada.

Confusión con integrante de un grupo delictivo en Ecuador

Las primeras indagatorias apuntan a que los sicarios buscaban a otra persona. Cerca de la vivienda viviría un presunto integrante de una organización criminal, quien habría sido el verdadero objetivo del grupo armado. Esa posible confusión habría derivado en el asesinato de los cuatro hermanos.

Guayaquil en el centro de la violencia

El crimen ocurre en medio de un escenario crítico para Ecuador. Entre enero y junio de este año se registraron 4 mil 619 homicidios, el semestre más violento del que se tenga registro, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior. La cifra representa un aumento del 47 por ciento frente al mismo periodo de 2024.

Las autoridades han señalado que la violencia está ligada a la lucha por territorios entre bandas del crimen organizado. En promedio, el país ha registrado un asesinato por hora durante este año, una tendencia que mantiene en alerta a las principales ciudades, incluida Guayaquil.

Ante el avance de las organizaciones criminales, el presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 un “conflicto armado interno”, con el que el gobierno pasó a catalogar a estas estructuras como grupos terroristas.