Mueren 15 reos en cárcel de Ecuador por crisis de tuberculosis

Autoridades ecuatorianas confirmaron este lunes la muerte de 15 reos de la cárcel Penitenciaría del Litoral, la más grande del país, según informaron fuentes oficiales.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) expuso lo ocurrido y agregó que las causas de los fallecimientos todavía se desconocen y los servicios de medicina legal se encuentran realizando las autopsias.

La prisión sufre una crisis sanitaria provocada por brotes de tuberculosis y desnutrición crónica. Los exámenes forenses permitirán esclarecer si los decesos se produjeron por factores naturales, enfermedades o hechos violentos.

Según el primer informe preliminar de la Policía Nacional, los fallecidos tenían entre 22 y 45 años, pertenecían a diferentes pabellones de la prisión y no se registraban signos de violencia en los cuerpos.

La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador ubicada en la ciudad costera de Guayaquil.

En lo que va de diciembre ya se reportaron otras 12 muertes por tuberculosis en este mismo centro y en noviembre murieron hasta 10 presos por causas similares.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales. (Con información de EFE)