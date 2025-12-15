Revelan estado de salud de Ahmed al Ahmed, el hombre musulmán que detuvo a uno de los tiradores en Sídney

Estado de salud de Ahmed al Ahmed Permanece hospitalizado tras recibir disparos en el brazo y la mano. Autoridades y líderes internacionales lo califican como un héroe cuya intervención evitó una tragedia aún mayor.

El hombre que se lanzó contra uno de los tiradores durante atentado terrorista en la playa de Bondi, en Sídney, Australia, continúa internado mientras se recupera de las heridas de bala que sufrió al intentar frenar el ataque. Se trata de Ahmed al Ahmed, de 43 años, cuya acción fue clave para salvar decenas de vidas.

¿Cuál es el estado de salud actual de Ahmed al Ahmed?

Familiares confirmaron que Ahmed permanece hospitalizado bajo observación médica, pues de acuerdo con su primo Mustafa, recibió impactos de bala en el brazo y la mano durante el enfrentamiento y aunque su estado genera preocupación, se mantiene consciente y en proceso de recuperación.

“Todavía está en el hospital y no sabemos exactamente cómo evolucionará, pero confiamos en que se recupere”, señaló su familiar.

Empresa apoya a Ahmed tras su acto heroico

Además del reconocimiento público, el gesto de Ahmed ha generado una ola de apoyo internacional.

El empresario y gestor de fondos William Ackman donó casi 100 mil dólares australianos a una campaña de recaudación en línea destinada a cubrir gastos médicos y apoyar a su familia.

Ahmed al Ahmed, propietario de una frutería en Sídney, se ha convertido en un símbolo de valentía en medio de uno de los episodios más violentos recientes en Australia, mientras las investigaciones continúan y el país permanece en alerta.

Autoridades de Sídney lo consideran un Héroe

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirmó que la valentía de Ahmed permitió que muchas personas sobrevivieran al ataque. “No hay duda de que muchas personas están vivas esta noche gracias a su coraje”, declaró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también reconoció su acción y lo calificó como “una persona muy, muy valiente” que salvó numerosas vidas.

¿Cuántas víctimas dejó el ataque en Bondi?

El atentado dejó un saldo de 16 personas fallecidas, incluida una niña de 10 años y al menos 40 heridos, entre ellos cuatro menores de edad. Cinco personas continúan en estado crítico, según el último reporte oficial.

¿Quiénes fueron los responsables del atentado en Sídney?

Las autoridades australianas confirmaron que los presuntos autores fueron un hombre de 50 años, que murió tras enfrentarse con la policía, y su hijo de 24 años, quien permanece hospitalizado bajo custodia. Ambos eran padre e hijo y contaban con armas registradas legalmente.

El ataque fue declarado formalmente como un incidente terrorista y ocurrió durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, en la que se encontraban cerca de mil personas.