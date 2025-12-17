Departamento del Tesoro de EU sanciona al Cártel huachicolero de Santa Rosa Lima y a su líder “El Marro”

Cártel de Santa Rosa de Lima A pesar de estar preso, José Antonio Yépez Ortiz "El Marro" sigue siendo señalado por la OFAC de mantener actividades criminales de huachicol.

Las acciones de las autoridades de los Estados Unidos en contra de grupos criminales de México continúan, ahora con sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima, conocido por sus actividades de robo y tráfico de combustibles. Así lo informó el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para evitar que este grupo delictivo continúe operando en el sistema financiero estadounidense.

Así opera el Cartel de Santa Rosa de Lima en Estados Unidos

El tema de los robos de combustible, conocidos popularmente como “huachicol” han sido uno de los principales problemas de seguridad tanto en México como Estados Unidos en los años recientes.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned the violent Cartel de Santa Rosa de Lima, which derives the vast majority of its illicit revenue from fuel and oil theft. This cartel enables a cross-border energy black market and undermines legitimate U.S. oil and… — Treasury Department (@USTreasury) December 17, 2025

De acuerdo con la OFAC, este combustible robado se vende de forma ilegal en ambos países luego de ser introducido de contrabando con la complicidad de las aduanas y etiquetado como “aceita usado” para facilitar su movimiento ilícito. Posteriormente, empresas gasolineras venden este “huachicol” incrementando sus ganancias y evadiendo los impuestos que tendrían que pagar si el combustible entrara de forma regulada.

¿Quién es “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima?

José Antonio Yépes Ortiz, alías “El Marro” es un criminal mexicano arrestado desde 2020 por liderar las acciones criminales del CSRL de robo de combustibles. Fue sentenciado a 60 años de prisión por delitos de lavado de dinero crimen organizado, extracción ilegal de combustible e intento de homicidio.

Sin embargo, la OFAC señala que “El Marro” continúa activo como desde la cárcel enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores para mantener sus acciones ilícitas de huachicol.

Ahora, con estas sanciones, los bienes y activos económicos de todos los miembros de la organización criminar quedarán bloqueados y pasarán a la OFAC. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.