Estos son los países que más petróleo le compran a Venezuela… y los que sufrirían más los golpes de Trump

Las exportaciones petroleras de Venezuela superan los 900.000 bpd

Las exportaciones petroleras de Venezuela aumentaron ligeramente, alcanzando unos 921.000 barriles por día (bpd) en noviembre, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, gracias al mayor uso de diluyentes por parte del país para producir crudo exportable, según datos y documentos de envío.

El país miembro de la OPEP se encuentra bajo creciente presión política por parte de Estados Unidos, que ha atacado una veintena de supuestos barcos de narcotráfico en el Caribe y ha amenazado con extender las operaciones militares a objetivos terrestres en el país sudamericano.

China es, con diferencia, el mayor comprador del petróleo venezolano

Las exportaciones venezolanas de crudo y combustibles el mes pasado fueron un 3% superiores a las de octubre, pero se situaron un 5% por debajo del mismo período del año pasado, según los datos, basados ​​en el movimiento de buques tanque.

El principal destino del petróleo del país fue nuevamente China, que recibió alrededor del 80% de las exportaciones totales, o unos 746.000 bpd.

Las importaciones de crudo ligero y combustible aumentaron más del doble, alcanzando unos 167.000 bpd desde los 74.000 bpd de octubre. Chevron suministró nafta pesada estadounidense para sus empresas conjuntas con autorización estadounidense, y PDVSA también recibió nafta importada de proveedores como Rusia.

La presencia de buques militares estadounidenses en el Mar Caribe no interrumpió las importaciones ni las exportaciones de petróleo de Venezuela el mes pasado, mientras que las existencias ayudaron a PDVSA a compensar el menor procesamiento de petróleo en la Faja del Orinoco, según los datos y documentos.