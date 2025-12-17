Nick Reiner comparece ante un tribunal tras el asesinato de sus padres

Nick Reiner comparece ante un tribunal (x)

Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, compareció este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición desde el crimen.

El hijo del director, de 32 años, acusado de haberlos asesinado el domingo en su domicilio en el barrio de Brentwood, deberá volver a comparecer el 7 de enero para la lectura de cargos.

Durante la breve comparecencia, aceptó renunciar a su derecho de lectura de cargos rápida y se ordenó su detención sin derecho a fianza.

Reiner fue arrestado el pasado domingo acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, así lo informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Por el momento se desconocen los motivos del crimen. Allegados aseguraron que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien. (Con información de EFE)