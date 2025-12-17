Rusia acusa silencio europeo ante bloqueo naval de EE.UU. contra Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió durante una conferencia de prensa sobre lo que calificó como acciones alarmantes por parte de la Armada de Estados Unidos.

“Estamos profundamente preocupados. Las declaraciones del Pentágono sugieren que, además de actos ilegales como el hundimiento de buques civiles, se estaría contemplando una operación terrestre”, señaló el diplomático.

De acuerdo con Lavrov, la postura de la administración estadounidense es rechazada por la mayoría de la comunidad internacional, con excepción de los países europeos, a quienes reprochó su falta de pronunciamiento.

Según el canciller ruso, este silencio responde a un objetivo político específico: persuadir al gobierno de Donald Trump para que respalde la posición europea en el conflicto de Ucrania.

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela se encuentra rodeada por “la armada mas grande jamás reunida en la historia de Suramérica”, advirtió que la presión continuará hasta que el país “devuelva el petróleo, las tierras y otros activos que robaron”.

De esta forma, el mandatorio estadounidense anunció un bloqueo total contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, lo que representa una escalada significativa del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe. Acciones que habían sido justificadas inicialmente como una estrategia para combatir a organizaciones de narcotráfico que operan en la región.

Desde Moscú, han negado las informaciones de que Caracas haya solicitado oficialmente asistencia militar ante la intensificación del conclicto con Estados Unidos.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó a evitar una mayor desestabilización. Mientras que ambas cámaras del Parlamento ruso insistieron a la comunidad internacional a condenar las acciones de Estados Unidos contra Venezuela.