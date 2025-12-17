Trump declarará la guerra a Venezuela esta noche, asegura periodista Tucker Carlson

Vientos de guerra Trump declarará la guerra a venezuela esta noche, según Tucker Carlson. (EFE y Creative Commons)

El periodista ultraconservador Tucker Carlson aseguró este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará esta noche una guerra contra Venezuela durante un discurso a la nación, de acuerdo con información que —según dijo— le fue transmitida por un miembro del Congreso.

“Los miembros del Congreso fueron informados ayer de que se avecina una guerra y de que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 horas (tiempo local)”, afirmó Carlson en el pódcast conservador Judging Freedom.

Trump tiene previsto dirigirse esta noche al país desde la Casa Blanca en un mensaje televisado en el que hará un balance de su casi primer año de gobierno y expondrá sus planes para los próximos tres años, según indicó el martes la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

Se espera que el mandatario también aborde sus esfuerzos para reducir el costo de la vida, en medio de crecientes críticas de sectores de su propia base, que le reprochan haber priorizado la política exterior por encima de los asuntos internos.

El discurso se producirá en un contexto de aumento de la tensión en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado en los últimos meses un amplio operativo militar bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región.

Estas operaciones han incluido bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra cerca de dos docenas de embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas, acciones que habrían provocado la muerte de al menos 95 tripulantes.

Trump afirmó el martes en su red social Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y advirtió que la conmoción será “como nunca antes” hasta que, según dijo, “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

En este contexto, el presidente ordenó la semana pasada la confiscación de un buque petrolero frente a las costas venezolanas y, este miércoles, dispuso el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país.

Carlson se consolidó como una de las voces más influyentes de la derecha estadounidense durante su etapa como presentador en Fox News, cadena de la que fue despedido en 2023 tras una investigación interna por un mensaje privado con contenido racista y violento.

🚨BREAKING: Tucker Carlson CONFIRMS that Trump will announce WAR with Venezuela TONIGHT at 9:00 PM.



pic.twitter.com/5ppXEpj7PB — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) December 17, 2025

Y Maduro y Guterres hablan por teléfono sobre la “escalada de amenazas” contra Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarlo sobre la “escalada de amenazas” de Estados Unidos contra el país suramericano y “sus graves implicaciones para la paz regional”.

Según un comunicado del Gobierno de Venezuela emitido este miércoles, Maduro mencionó a Guterres la publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que anunció el bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

El martes, el republicano dijo que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

Según el texto, Maduro calificó estas declaraciones como “expresiones de abierto carácter colonial” y criticó lo que dijo este miércoles el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien señaló que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó como “el mayor robo” de la historia estadounidense la nacionalización de ese sector, en 1976, por parte de Caracas.“

El presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz”, señala el comunicado de Venezuela.