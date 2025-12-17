Trump justifica ahora la amenaza a Venezuela por el “robo a EEUU” tras la nacionalización del petróleo

Tambores de guerra Fotografía de un buque petrolero desde el malecón del Lago de Maracaibo este miércoles, en Maracaibo (Venezuela) (Henry Chirinos/EFE)

Donald Trump se ha quitado la máscara y ha revelado su verdadera intención con respecto a Venezuela: no es tanto acabar con el narcotráfico, sino con el petróleo del país con la mayor reserva probada del mundo (17% del total global).

El sábado, el presidente de Estados Unidos anunció el “bloqueo total” contra los petroleros sancionados que entren y salgan de puertos venezolanos, en lo que parece un intento de asfixiar la única fuente de divisas que sostiene al régimen de Nicolás Maduro y su maquinaria represora y militar.

Trump presumió en su cuenta de Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a EE.UU.

Pero, ¿qué quiere decir Trump cuando habla de devolver lo robado? Esta es la versión ampliada que dio su asesor Stephen Miller, considerado el autor intelectual de la política represora del republicano contra los inmigrantes y ahora contra los gobiernos no alineados.

Regreso a 1976

Miller aseguró que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como “el mayor robo” de la historia estadounidense.

Miller publicó este mensaje en la red social X para justificar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar un bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense que entren o salgan de Venezuela.

“El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense”, escribió Miller.

“Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas", agregó el asesor de Trump.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o retirarse del país.

El régimen de Maduro, que niega tener vínculos con el narcotráfico, ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país y ha condenado las recientes acciones de Washington contra el petróleo venezolano, calificándolas de “robo”.

Caracas denunció un ciberataque contra su industria petrolera, cinco días después de que Estados Unidos confiscara un buque con crudo frente a las costas del país, en medio de su despliegue militar en el mar Caribe y de las reiteradas denuncias del Gobierno de Nicolás Maduro sobre lo que considera un intento de apoderarse de sus recursos naturales.

El sábado, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, instó a los trabajadores a extremar la vigilancia en las instalaciones y a mantenerse en alerta ante cualquier intento de “sabotaje”.

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

Venezuela también mantenía negocios con Rusia, en las empresas mixtas Boquerón y Petroperijá; con la española Repsol, la italiana Eni y la francesa Maurel & Prom, que recibieron licencias por parte de la Administración estadounidense de Joe Biden (2021-2025) para operar en el país, pero fueron revocadas este año por Trump.

1.1 millones de barriles al día

En enero de este año, la producción de crudo superó el millón de barriles por día (bpd) por primera vez desde junio de 2019, al bombear 1,031,000 bpd.

Desde enero ha aumentado un 10.7 %, hasta 1,142,000 bpd en noviembre, según cifras oficiales.

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, Venezuela llegó a producir 3.1 millones de bpd, de acuerdo con un informe de la OPEP.