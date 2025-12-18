Asesinan a Nuno Loureiro, gran científico que trabajaba en crear energía limpia e ilimitada Nuno Loureiro, investigador y profesor del MIT, habría sido asesinado en su hogar el pasado 16 de octubre (Jake Belcher)

Nuno Loureiro, de 47 años, reconocido investigador y profesor del MIT, habría sido asesinado en su hogar el pasado 16 de diciembre.

El profesor de Ciencias Nucleares e Ingeniería y director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) habría fallecido tras recibir disparos durante la noche del pasado lunes 15 de diciembre.

La línea de investigación de Nuno Loureiro estaba enfocada principalmente en la teoría y simulaciones de plasmas astrofísicos y de laboratorio, en la cual investigaba el diseño de dispositivos de fusión que aprovecharan la energía de los plasmas en fusión.

Sally Kornbluth, presidenta del MIT, fue quien dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento del científico, a través de un boletín en el sitio oficial de la universidad.

Ahí informó que Nuno Loureiro murió durante la madrugada del martes 16 de diciembre a causa de las heridas recibidas el lunes, aunque no reveló mayores detalles, argumentando que su muerte se encuentra bajo investigación policial.

“Ante esta impactante pérdida, nos solidarizamos con su esposa y su familia, así como con sus numerosos y dedicados estudiantes, amigos y colegas. Las circunstancias de su muerte están bajo investigación policial, por lo que no hay más detalles disponibles.” Fueron parte de las palabras expresadas por la presidenta del MIT.

A pesar de lo comentado por la presidenta, diferentes medios de comunicación estadounidenses reportaron que el profesor fue encontrado herido en su casa ubicada en Brookline.

El asesinato de Nuno Loureiro, profesor y científico del MIT, se dio días después de que ocurriera el tiroteo en la Universidad de Brown, igualmente en Estados Unidos.

¿Quién era Nuno Loureiro?

Nuno Loureiro, quien en mayo de 2024 habría sido nombrado director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, era un reconocido físico teórico y científico de la fusión.

De acuerdo con el sitio del MIT, durante sus 10 años en esa institución había ayudado a “iluminar la física que ocurre en el centro de las cámaras de vacío de fusión y en los bordes del universo”.

Loureiro se especializó en física en el Instituto Superior Técnico (IST) en Portugal y obtuvo un doctorado en física en el Imperial College de Londres en 2005. Realizó trabajo postdoctoral en el Laboratorio de Física del Plasma de Princeton durante dos años, antes de trasladarse al Centro de Energía de Fusión Culham de UKAEA en 2007.

Loureiro regresó al IST en 2009, donde fue investigador en el Instituto de Plasmas y Fusión Nuclear hasta llegar al MIT en 2016.

Su investigación se centraba principalmente en la creación de energía limpia e ilimitada en la Tierra, que no produjera carbono ni residuos radiactivos.