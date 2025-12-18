Así se ve vía satelital la caída de la avioneta de expiloto de NASCAR; era la misma marca de la que se desplomó en Toluca

De acuerdo con información de autoridades aeronáuticas, la aeronave siniestrada era un Cessna Citation II (C550)

Imágenes satelitales difundidas en las últimas horas permiten observar el punto exacto donde se desplomó la aeronave vinculada a un expiloto de la NASCAR, un accidente que ha generado conmoción tanto en el mundo del automovilismo como en el de la aviación. Las fotografías evidencian una amplia zona afectada por el impacto y el incendio posterior, lo que da cuenta de la violencia con la que el avión cayó en las inmediaciones del Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte.

Detalles de la aeronave y coincidencia con el caso Toluca

De acuerdo con información de autoridades aeronáuticas, la aeronave siniestrada era un Cessna Citation II (C550), un jet ejecutivo utilizado comúnmente para vuelos privados y de negocios, con capacidad para varios pasajeros. Este modelo es el mismo tipo de aeronave que el que recientemente se desplomó en Toluca, Estado de México, una coincidencia que ha llamado la atención de especialistas y usuarios en redes sociales.

No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que ambos accidentes estén relacionados, y las autoridades han señalado que cada caso es investigado de manera independiente. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) analizan factores como el estado mecánico del avión, las condiciones meteorológicas y las maniobras previas al impacto.

El expiloto: una carrera destacada en la NASCAR

La aeronave estaba vinculada a Greg Biffle, una figura ampliamente reconocida dentro del automovilismo estadounidense. Conocido como “The Biff”, desarrolló una carrera de más de una década en la Copa NASCAR, donde consiguió 19 victorias en la Serie Cup, además de títulos en las Series Truck y Xfinity.

Biffle fue distinguido como Rookie of the Year y tuvo una de sus temporadas más sólidas en 2005, cuando logró seis triunfos y finalizó como subcampeón. Su trayectoria lo llevó a ser incluido entre los 75 mejores pilotos en la historia de la NASCAR, consolidando su legado dentro del deporte motor.