Demócratas publican nuevas fotos de Epstein: aparecen Bill Gates y Woody Allen

Noam Chomsky aparece en dos fotos del patrimonio de Epstein. (Foto: House Oversight)

Legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hicieron pública una nueva serie de fotografías relacionadas con el caso del fallecido financista Jeffrey Epstein, como parte de la liberación gradual de documentos y material gráfico resguardado por las autoridades federales.

En esta nueva tanda de imágenes figuran personajes de alto perfil, entre ellos el empresario Bill Gates y el cineasta Woody Allen, lo que ha reavivado la atención mediática en torno al caso.

Quiénes aparecen en las nuevas imágenes

Además de Gates y Allen, en el material difundido también aparecen otras figuras del ámbito académico, tecnológico y político que en distintos momentos tuvieron contacto con Epstein. Las fotografías no incluyen información sobre fechas, lugares o circunstancias específicas.

Las autoridades han enfatizado que aparecer en las imágenes no implica acusación ni evidencia de actividades ilícitas, ya que el material carece de contexto probatorio.

Woody Allen ya había aparecido en imágenes del patrimonio de Epstein. (Foto: House Oversight)

Contexto de la divulgación

Las imágenes forman parte de un archivo mucho más amplio relacionado con Epstein, quien fue acusado de múltiples delitos sexuales y murió en prisión en 2019. La publicación responde a disposiciones legales de transparencia y ocurre previo al vencimiento del plazo para entregar al Congreso más documentación vinculada al caso.

La difusión de este material busca ampliar el acceso público a los archivos, aunque no representa conclusiones judiciales ni imputaciones contra terceros.