“Estan muy cerca de llegar un acuerdo”: Turquía asegura avances decisivos entre Rusia y Ucrania (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

En declaraciones al canal público TRT World, el jefe de la diplomacia turca afirmó que existen contactos permanentes con los agentes clave del conflicto. “Estamos en contacto con el presidente Donald Trump, con los rusos y con los ucranianos; en este momento están muy cerca de llegar a un acuerdo”, señaló.

Fidan indicó que cualquier tratado que se concrete será presentado al público ucraniano y subrayó que el proceso no depende unilateralmente de los líderes políticos. “Si las partes alcanzan un acuerdo sobre el papel, encontrarán la manera de presentarlo. En este proceso no solo es importante el presidente Volodímir Zelensky, sino también la voluntad del pueblo ucraniano y la postura europea”, explicó.

Turquía se consolida como mediador clave mientras crecen las tensiones en el mar Negro

Desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, Turquía se ha posicionado como un actor mediador entre Moscú y Kiev. En ese marco, Fidan también advirtió sobre los riesgos que implica el uso de drones militares en la guerra, los cuales están generando incidentes en países vecinos, incluida Turquía.

El Ministerio de Exteriores turco informó este martes, durante una rueda de prensa, que un dron no identificado permaneció durante tres días fuera de control en el espacio aéreo turco, antes de ser finalmente derribado por cazas F-16 en una zona segura cercana a Ankara.

Fidan alertó además que una escalada regional del conflicto, especialmente hacia el mar Negro, representa una amenaza directa para Turquía y otros países dentro de la región. “Los drones no solo entran en el territorio de los países involucrados en la guerra, sino también en el nuestro. Esto supone una complicación seria para las naciones costeras”, concluyó.