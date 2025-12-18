Israel firma con Alemania la mayor venta de armas de su historia historia

Tras la aprobación de la Cámara Baja del Parlamento alemán, los ministerios de Defensa de ambos países formalizaron la extensión del contrato, valuada en 3.100 millones de dólares, que complementa la compra inicial firmada hace dos años por 3.600 millones.

La ceremonia oficial se realizó en Alemania y reunió al director de la Organización de Defensa de Misiles de Israel (IMDO), Moshe Patel, y la directora general de la Oficina Federal Alemana de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio, Annette Lehnigk-Emden.

La venta se realizó a través de la empresa estatal Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), responsable del desarrollo y fabricación de los sistemas Arrow 2 y Arrow 3, que fueron utilizados este año para interceptar misiles balísticos lanzados a territorio isrealí desde Yemen e Irán.

En 2025, Alemania batió por tercer año consecutivo su récord de inversión en defensa, con un presupuesto de 83.000 millones de dólares, destinado a más de treinta adquisiciones aprobadas por la Comisión Presupuestaria del Bundestag. Entre ellas figuran sistemas antiaéreos Patriot, Arrow e IRIS-T, vehículos blindados Puma y un sistema de radar satelital SPOCK.