Trump alega no necesitar permiso del Congreso para combatir al narcotráfico en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (@ForthRightStrat/x)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre el narcotráfico que este dentro del suelo venezolano, aunque admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo.

“No me importaría contárselo al Congreso, pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, expresó Trump en un acto en la Casa Blanca al ser cuestionado por periodistas y después de que en días recientes haya redoblado su presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y advertido que EU pronto empezará a realizar ataques sobre “objetivos terrestres” en Venezuela.

El martes, Trump anunció en redes sociales que Washington bloquearía todos los petroleos sancionados que entren o salgan del país caribeño con crudo a bordo y acusó al gobierno del líder chavista de robar yacimientos y activos petrolíferos estadounidenses, haciendo referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el mandato de Hugo Chávez.

La afirmación del republicano llega a su vez dos días después de la publicación de una entrevista con la secretaria de Gabinete del presidente, Susie Wiles, que admitió que si el mandatario autorizara un despliegue militar en suelo venezolano eso supondría “la guerra” y que entonces el republicano requeriría del beneplácito del Congreso. (Con información de EFE)