¿Cómo y dónde consultar los archivos de Jeffrey Epstein? Te explicamos

Noam Chomsky aparece en dos fotos del patrimonio de Epstein. (Foto: House Oversight)

A pesar de la fecha límite impuesta por la corte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no hará públicos todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein este viernes 19 de diciembre. Así lo confirmó el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien explicó que la liberación total de los documentos se realizará de manera gradual.

En entrevista con Fox News, Blanche detalló que este viernes se publicarán cientos de miles de documentos y que una segunda tanda será difundida la próxima semana. Señaló que el retraso obedece a la necesidad de revisar cada archivo para eliminar cualquier información que pueda revelar la identidad de las víctimas del caso.

La decisión ha generado fuertes críticas, particularmente desde sectores demócratas, que acusan al gobierno de Donald Trump de retener documentos sensibles para proteger a figuras poderosas. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, aseguró en redes sociales que el incumplimiento del plazo es ilegal y exigió la publicación completa de los archivos.

Los documentos forman parte de casi dos décadas de investigaciones sobre el financista Jeffrey Epstein, acusado de operar una red de tráfico sexual de menores y de mantener vínculos con personas ricas y famosas.

¿Cuándo y dónde se podrán consultar los archivos de Epstein?

Aunque no se ha confirmado una hora exacta, se esperaba que el primer lote de documentos se hiciera público alrededor de las 23:59 horas (tiempo del Este). Los archivos estarán disponibles, como en ocasiones anteriores, a través de la Bóveda del FBI, el sitio del Departamento de Justicia y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que ya ha divulgado miles de páginas del caso. Las autoridades reiteraron que la aparición de un nombre en los documentos no implica responsabilidad penal alguna.