Corea del Sur pide a México “atención especial” y retomar negociación para tratado comercial

Las banderas de México y Corea del Sur Corea del Sur pidió al gobierno mexicano considerar el impacto que estas medidas podrían tener en las inversiones surcoreanas (La Crónica de Hoy)

El gobierno de Corea del Sur solicitó a México “atención especial” para que los nuevos aranceles a productos de países sin tratado de libre comercio no afecten las futuras inversiones de sus empresas en territorio mexicano, justo cuando se acerca la fecha de entrada en vigor de aranceles que van del 5 al 50 por ciento.

Reunión en la embajada mexicana en surcoreano

El planteamiento fue hecho por el viceministro de Comercio de Corea del Sur, Park Jung-sung, durante una reunión con el embajador de México en Seúl, Carlos Peñafiel Soto, realizada en la Embajada mexicana.

De acuerdo con un comunicado oficial, Park pidió que las medidas arancelarias no tengan un impacto negativo ni en las inversiones de empresas surcoreanas en México ni en el intercambio comercial entre ambos países.

El funcionario reconoció que la enmienda aprobada recientemente por el Senado mexicano incorporó algunos de los planteamientos presentados por Corea del Sur, sin embargo, señaló que aún existen puntos que requieren ajustes adicionales.

Park señaló que, durante el proceso de aplicación de los nuevos aranceles, se adopten medidas que ayuden a reducir el impacto sobre las empresas surcoreanas que operan o planean invertir en México.

Propuesta para reactivar negociaciones de un TLC

Durante el encuentro, Corea del Sur insistió en la necesidad de retomar lo antes posible las negociaciones para un tratado de libre comercio con México, con el objetivo de garantizar un entorno estable para el comercio y la inversión.

El viceministro destacó que un acuerdo de este tipo permitiría fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en sectores de industrias avanzadas.

La reunión se dio una semana después de que Corea del Sur señalara que el impacto de los nuevos aranceles sería limitado, al destacar que el plan final contempla reducciones frente a la propuesta original y mantiene esquemas de reducción o exención arancelaria para bienes intermedios.

Entre los sectores con ajustes favorables se encuentran autopartes, acero y electrodomésticos.

Importancia de México para Corea del Sur en la región

México es el principal socio comercial de Corea del Sur en América Latina. Empresas como Hyundai y Kia, en el sector automotriz, así como Samsung y LG, en electrodomésticos, tienen una presencia consolidada en el país.

Estas compañías aprovechan las ventajas del T-MEC para exportar productos sin aranceles hacia Estados Unidos y Canadá, lo que convierte a México en una pieza clave para la estrategia comercial surcoreana en la región.