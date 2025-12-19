Rubio evita confirmar si buscan derrocar a Maduro

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio (@ProudElephant/x)

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, evitó responder este viernes si la Administración de Donald Trump busca sacar del poder a Nicolás Maduro en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger “los intereses” de Estados Unidos.

“Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”, indicó Rubio en una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que el Gobierno de Trump está “protegiendo los intereses de Estados Unidos”.

Marco Rubio tampoco quiso opinar sobre si el Gobierno estadounidense necesita la autorización del Congreso para conducir ataques contra territorio venezolano.“No ha pasado nada que nos obligue a solicitar la aprobación del Congreso”, finalizó.