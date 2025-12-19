‘Salpican’ a Michael Jackson, Kevin Spacey y otra vez a Clinton: EU hace público parte del archivo Epstein

Archivos de Jeffrey Epstein Miles de documentos fueron liberados

La publicación parcial de los archivos de Jeffrey Epstein volvió a colocar bajo el reflector a la élite política, cultural, económica y del espectáculo de Estados Unidos y del mundo; entre ellos Michael Jackson, Kevin Spacey, y otra vez a Clinton, protagonista de varias fotografías.

Archivos de Epstein. Clinton en un jacuzzi

El Departamento de Justicia abrió un portal oficial que concentra cientos de miles de documentos relacionados con la investigación sobre el financiero acusado de encabezar una red de abuso sexual de menores. Aunque gran parte del material ya era conocido, la novedad reside en la magnitud del acervo y en la reiterada aparición de figuras famosas que formaron parte del entorno social de Epstein.

El volumen de la base de datos es descomunal. Cientos de gigabytes entre textos, imágenes y videos. Buena parte de los archivos aparece con amplias secciones censuradas, una medida adoptada para proteger a las víctimas y a personas no imputadas.

El nuevo sitio del Departamento de Justicia reúne en un solo espacio divulgaciones oficiales, registros judiciales, archivos obtenidos mediante solicitudes de transparencia y documentos previamente difundidos por el Congreso. Por primera vez, una parte considerable del universo de materiales relacionados con Epstein quedó centralizada en una plataforma pública.

¿Quién aparece en los archivos de Jeffrey Epstein?

El foco público se concentró en la aparición de celebridades y figuras de poder dentro de los documentos. Entre los nombres más recurrentes figura el del expresidente Bill Clinton, captado en imágenes e incluso en varias de ellas vestido de mujer —en un retrato— o en una piscina acompañado de mujeres.

Retrato de Clinton vestido de mujer Uno de los artículos de Jeffrey Epstein

Además es descrito en contextos sociales junto a Epstein y Ghislaine Maxwell. También aparece Donald Trump, con referencias frecuentes en testimonios y listas de contactos, así como menciones a propiedades asociadas a su entorno.

El archivo incluye además figuras del entretenimiento y la cultura popular. Michael Jackson es mencionado por testigos que afirmaron haberlo visto en la mansión de Epstein en Palm Beach y estos es confirmado en algunas imágenes reveladas hoy.

Archivos de Jeffrey Epstein Michael Jackson en los archivos clasificados

Kevin Spacey surge como otro de los nombres que aparecen en el universo documental, reforzando la idea de que el financiero se movía con naturalidad en círculos de celebridades.

Otros personajes identificados en los documentos son Mick Jagger, David Copperfield y el príncipe Andrés del Reino Unido, todos vinculados a eventos sociales o encuentros descritos en declaraciones judiciales.

Archivos de Epstein Jagger en una fiesta de Jeffrey

A este listado se suman figuras del ámbito político, académico y cultural como Bill Gates, Steve Bannon, Noam Chomsky, Woody Allen y Lawrence Summers, citados como parte de los círculos que Epstein frecuentaba.

Aunque la ley exigía que la base de datos fuera plenamente accesible y funcional para búsquedas, el portal presenta limitaciones técnicas. Varias consultas arrojan resultados incompletos, lo que dificulta un análisis exhaustivo de los documentos.