De las Ardenas a Vietnam: las operaciones militares de EU durante Navidad… ¿atacará a Venezuela?

El mundo se dirige a una Navidad henchida de incertidumbre, con bombardeos en Europa y Medio Oriente… ¿y en Latinoamérica?

Mientras Venezuela se halla rodeada por la Armada de Estados Unidos y con su espacio aéreo cerrado, surge la pregunta: ¿Trump iniciará una nueva guerra esta Navidad?

Tradicionalmente, la Unión Americana no suele hacer ofensivas militares durante los festejos de fin de año; sin embargo, aquí el recuento de las operaciones militares en las que ha estado inmersa durante la temporada navideña y de fin de año.

Continuidad histórica de la guerra: de las Ardenas a Vietnam

En diciembre de 1944, la ofensiva alemana en las Ardenas, la “Battle of the Bulge”, estalló justo en pleno invierno y atravesó la época navideña. Veintiocho años después, en diciembre de 1972, la campaña aérea estadounidense conocida como Operation Linebacker II, los llamados “Christmas bombings”, demostró otra lección histórica: cuando la diplomacia parece estancada, Washington ha recurrido a patrones de máxima presión militar a fin de año para forzar negociaciones o castigar objetivos estratégicos.

Linebacker II combinó masivas misiones de B-52 sobre Hanoi y Haiphong entre el 18 y el 29 de diciembre de 1972; tuvo alto costo civil y político, y también mostró que el poder aéreo se puede concentrar en periodos cortos y simbólicos para obtener efecto político.

Patrones históricos de escalada militar en días festivas

Esos precedentes trazan dos patrones recurrentes:

Las campañas pueden comenzar o intensificarse en fechas festivas cuando un actor busca aprovechamiento estratégico o político

La naturaleza de la acción suele adaptarse al objetivo político

EEUU y Venezuela en 2025: presión naval y bloqueo petrolero

En diciembre de 2025 la administración estadounidense ha intensificado medidas contra el régimen de Caracas, esto incluyendo la declaración de bloqueo sobre buques petroleros sancionados y operaciones de interdicción en aguas internacionales, mientras despliega activos navales en la región.

Estas acciones configuran una estrategia coercitiva y de presión económica y marítima, no una invasión terrestre a gran escala.

La historia ayuda a calibrar riesgos: el uso de la fuerza naval y aérea para presionar o castigar es algo que Washington ya ha hecho antes, cada que considera que la diplomacia o las sanciones no bastan.

Sin embargo, pasar de interdicciones y sanciones a una supuesta “invasión” exige umbrales políticos y logísticos mucho mayores que normalmente frenan decisiones de aniquilación directa.

Linebacker II y otros ejemplos muestran que el escalón más probable, históricamente, es la intensificación selectiva del poder aéreo o marítimo antes que desembarcos terrestres masivos.

Dicho eso, el peligro real no es solo una “invasión clásica”, sino la acumulación de medidas que pueden provocar incidentes:

Abordajes en alta mar

Ataques a embarcaciones vinculadas a redes que EEUU considera ilícitas

Operaciones de fuerzas especiales

Ataques limitados contra infraestructuras específicas.

Esa escalada ha sido la vía por la que conflictos regionales han saltado de la coerción a la violencia abierta más de una vez en la historia. En este sentido, la presencia naval y las interceptaciones del último mes elevan la probabilidad de enfrentamientos puntuales, aunque no garanticen una invasión generalizada.

Es plausible que EU continúe y aumente medidas coercitivas, pero una invasión terrestre a gran escala sería costosa y políticamente complicada y, por ahora, parece poco probable.

No obstante, la historia nos recuerda que las operaciones concentradas en fechas simbólicas o durante ventanas políticas son una herramienta que Washington ha utilizado antes.