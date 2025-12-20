Esto dicen los archivos del caso Epstein: políticos, celebridades… y atrocidades

De manuales para masajear bebés, libros sobre esclavizar mentes, hasta el número telefónico de Mick Jagger: los archivos hechos públicos sobre el caso Epstein han revelado un entramado de corrupción, delitos y complicidades entre políticos y empresarios.

Pese a que aún no se han liberado todos los archivos, además de que gran parte de ellos están censurados, los documentos refieren cómo Jeffrey Epstein logró crear una red de contactos, en la que se encuentra el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Lista de contactos de Jeffrey Epstein

El libro de contactos de Epstein, quien se suicidó en 2019, tras ser arrestado por delitos sexuales contra menores de edad, contiene los teléfonos de la realeza británica, así como de José Aznar y Andrés Pastrana, exmandatarios de España y Colombia, respectivamente.

Hállanse también los números telefónicos de celebridades como Mick Jagger, Michael Jackson, Ralph Fiennes, Barbara Walters y Dustin Hoffman, además de la hija de Trump, Ivanka Trump.

Que esos nombres aparezcan no significa necesariamente que hayan participado o sean cómplices de los ilícitos perpetrados por Epstein, pero sí muestran su capacidad para tejer contactos entre las personas más poderosas del mundo.

Los documentos censurados del Departamento de Justicia

En los archivos hechos públicos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene, además del libro de contactos de Epstein, un libro sobre las personas que recibieron “masajes”, el cual, sin embargo, está censurado en su totalidad, por lo que es imposible saber, hasta ahora, qué personalidades se encuentran ahí.

En una revisión hecha por CRÓNICA de los archivos del caso no se halló, hasta ahora, ningún mexicano ni referencias a México en los documentos.

Las atrocidades de Epstein… y muchas fotos de Clinton

Cientos de fotos de las propiedades de Epstein, incluida su isla, forman parte también del archivo hecho público sobre su caso. En ellas se pueden ver juguetes sexuales, libros sobre cómo masajear bebés, además de libros sobre cómo esclavizar personas.

Hay fotos censuradas de Epstein con mujeres menores de edad, así como fotografías del magnate con celebridades en eventos públicos.

Michael Jackson, Kevin Spacey y Mick Jagger son algunas de esas personalidades; quien más destaca, sin embargo, es el expresidente de la Unión Americana, Bill Clinton.

Clinton no solo aparece en fotos en albercas con personas a las que les censuró el rostro, sino que, de igual manera, hay una pintura de él vestido de mujer en una de las oficinas de Epstein.

Ghislaine Maxwell y las menciones a Donald Trump

Otros de los documentos hechos públicos por las autoridades de Estados Unidos contienen los interrogatorios de los fiscales del caso a Ghislaine Maxwell, pareja y cómplice de Epstein, que actualmente está detenida.

En sus declaraciones, Maxwell niega haber sido partícipe de los crímenes de su expareja y, aunque admite que ambos conocían a Donald Trump, desconoce saber si fue parte de su red de ilícitos.

Sobre Trump, en uno de los documentos legales que no están censurados, se refiere a que Epstein alguna vez le presentó a una menor de edad, en un contexto que no involucró un delito sexual en ese momento.

Los tentáculos de Epstein abarcaron desde la política hasta los negocios y la farándula: la cloaca apenas comienza a destaparse, mientras que las autoridades estadounidenses se muestran reticentes a liberar sin censura todos los archivos del caso.