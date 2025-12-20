Javier Milei, impulsa cambios en el Mercosur para abrir mercados y bajar aranceles

El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió este sábado durante la Cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, Brasil, que el bloque regional reduzca el Arancel Externo Común (AEC) y adopte una mayor flexibilidad en sus negociaciones comerciales, con el objetivo de modernizar su economía y permitir a los países miembros negociar de forma más ágil con terceros mercados.

En su discurso ante los mandatarios del Mercosur que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Milei afirmó que los aranceles externos del bloque “están entre los más altos del mundo” y que, en su opinión, no protegen el empleo sino que lo destruyen. Por ello consideró necesaria una reforma de las reglas comerciales para que la región sea más competitiva a nivel internacional.

“Necesitamos un arancel moderno, simple, competitivo y alineado con las prácticas de los bloques dinámicos del siglo XXI”, dijo el mandatario argentino, señalando que las actuales condiciones proteccionistas han limitado la inserción de los países del Sur en el comercio global.

FLEXIBILIDAD COMERCIAL

Milei también abogó por una mayor flexibilidad dentro del Mercosur, lo que permitiría a cada país negociar acuerdos comerciales de forma individual con socios externos, sin que estas tratativas dependan de la negociación conjunta del bloque. En su discurso, argumentó que los procesos colectivos suelen dilatarse y provocar la pérdida de oportunidades, como el caso de las negociaciones con la Unión Europea, que llevan décadas sin concretarse.

El presidente argentino afirmó que “la flexibilidad es un activo, no una amenaza” y que mantener reglas rígidas puede condenar al Mercosur a caer en el estancamiento frente a economías más abiertas. Su propuesta incluye también una reforma institucional para reducir los costos burocráticos del bloque y fortalecer áreas como la coordinación energética y las cadenas de valor regionales.

REACCIONES

La postura de Milei ha generado diversas reacciones dentro y fuera del Mercosur. Su llamado a flexibilizar las negociaciones fue acompañado por posiciones similares de otros líderes regionales como el presidente de Uruguay, quien también solicitó que cada país tenga la capacidad de buscar acuerdos externos tras la adhesión al CPTPP.

Sin embargo, no todos los socios han respaldado las propuestas de Milei de la misma manera. El debate sobre la reducción del arancel externo común y la apertura comercial se ha mantenido durante todo el año, en un contexto en el que el Mercosur busca maneras de revitalizar su integración económica y competir mejor con otros bloques comerciales.

La agenda de la cumbre también incluyó discusiones sobre las relaciones con otros países y bloques económicos, así como temas de seguridad regional y cooperación productiva. En este marco, la propuesta de Milei marca una visión más abierta y orientada al libre comercio para Argentina dentro del esquema del Mercosur.

Con estas demandas, el presidente busca posicionar a su país y a la región hacia un modelo económico más integrado al comercio global, aunque su planteamiento también plantea desafíos sobre cómo conciliar los intereses nacionales con los objetivos colectivos del bloque.