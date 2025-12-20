Seis países latinoamericanos piden a Venezuela “reestablecer el orden democrático”

Cumbre del Mercosur (@OPRArgentina/x)

Un grupo de seis países latinoamericanos declaró, al margen de la cumbre del Mercosur, una declaración que pide a Venezuela “reestablecer” el orden democrático “por medios pacíficos” y garantizar el “respeto irrescrito a los derechos humanos”.

Este documento fue firmado por los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña y de Panamá, José Raúl Mulino y autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú presentes en la cumbre que se realiza en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

La declaración, difundida por el Gobierno paraguayo, no fue suscrita ni por Brasil ni Uruguay, los dos miembros del Mercosur con Gobiernos en tendencia progresista, así como Chile, que estaba representado en la cumbre como Estado asociado.

Según fuente gubernamentales, la cuestión de Venezuela se debatió durante la cumbre semestral del bloque, pero por las divergencias entre Brasil y Argentina, se excluyó de la declaración final toda mención sobre el país suramericano.

Brasil esta dispuesto a incluir en la declaración una mención a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, pero también quería expresar preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en la región y manifestar rechazo a las medidas unilaterales.

Como no hubo acuerdo en estos puntos, el párrafo de Venezuela se excluyó de la declaración del Mercosur y los otros seis países optaron por divulgar un texto propio.

En ese texto, los seis firmantes expresaron su “profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela” y exhortaron al Gobierno de Nicolás Maduro a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados “arbitrariamente” de su libertad.

La declaración no hace ninguna alusión a Estados Unidos y al despliegue militar que está realizando ese país contra el país suramericano y es más moderada que la postura defendida por Milei durante la cumbre de Foz de Iguazú.

Durante su intervención en la cumbre del Mercosur, Javier Milei saludó la presión militar de Estados Unidos contra Caracas dirigida a “liberar el pueblo venezolano” y aconsejó a sus socios en el bloque suramericano a hacer lo mismo.

“El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, destacó el líder argentino en su discurso. (Con información de EFE)