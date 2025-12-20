Venezuela tacha de “robo” el aseguramiento de un “nuevo buque privado” por parte de Estados Unidos

Buque petrolero asegurado por Estados Unidos (x)

El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este sábado el que calificó de robo y secuestro por parte de Estados Unidos de “un nuevo buque privado” que transportaba petróleo venezolano.

En un comunicado, el Ejecutivo calificó el hecho como un acto de “piratería” y denunció también la “desaparición forzada” de la tripulación.

Venezuela advirtió que “estos actos no quedarán impunes” y ejercerá “todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los Gobiernos del mundo”.

“El modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado”, expresó.

Asimismo, agregó que el derecho internacional “se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder”. (Con información de EFE)