EU sube a 3,000 dólares el incentivo a migrantes para que se autodeporten antes de fin de año

Crisis migratoria Fotografía publicada por la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, en su cuenta oficial de la red social X (@Sec_Noem) de una colombiana embarcando en el primer vuelo de autodeportados de Trump (EFE)

El gobierno de Donald Trump intensifica su operación para “limpiar” Estados Unidos de inmigrantes, no sólo mediante la represión, sino triplicando su bono de salida voluntario. Este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elevó hasta 3,000 dólares el incentivo monetario, además del boleto de avión, para que los inmigrantes indocumentados se animen a dejar el país antes del 31 de diciembre.

“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en EE.UU., les daremos 3,000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3,000 dólares para que regresen a su país”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.

La administración republicana ya había anunciado en mayo pasado un estipendio de 1,000 dólares y el billete de avión de regreso a sus países para los inmigrantes indocumentados que eligieran salir voluntariamente del país.

Bono también para detenidos sin cargos

Noem especificó que este aumento del bono sólo será efectivo hasta fin de año e incluye a “personas que no han sido detenidas” por agentes migratorios y aquellos “que están detenidos y no tienen cargos penales” en su contra. “Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa”, aseguró en entrevista con la cadena Fox News.

“Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar”, advirtió Noem.

La secretaria del DHS instó a quienes elijan la autodeportación a descargar y utilizar la aplicación oficial CBP Home. “Nos aseguraremos de que lleguen a casa a tiempo para Navidad”, aseguró.

Más de dos millones entre deportados y autodeportados

En un comunicado, Seguridad Nacional informó este lunes que desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero pasado, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados han escogido la deportación voluntaria, de ellos decenas de miles a través de CBP Home.

Actualmente se estima que en Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados, cifra que se ha mantenido estable en los últimos años. Bajo el gobierno de Trump en su segundo mandato (2025), 2.6 millones de indocumentados han salido del país entre deportaciones forzadas y autodeportaciones voluntarias. Aproximadamente 605,000 personas fueron deportadas directamente por ICE en 2025.