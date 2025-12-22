Kristi Noem y EU escalan sus declaraciones sobre conflicto en Venezuela

“Tiene que irse”: Kristi Noem lanza advertencia directa a Maduro

Estados Unidos ha comenzado a confiscar en el mar Caribe embarcaciones petroleras venezolanas, en el marco de un operativo que, según autoridades estadounidenses, busca combatir actividades ilícitas vinculadas al gobierno venezolano.

“No solo estamos interceptando barcos, estamos enviando un mensaje al mundo entero: la actividad ilegal en la que Maduro está involucrado no será tolerada. Tiene que irse”, declaró Noem en una entrevista con la cadena Fox News.

De acuerdo con la funcionaria, el bloqueo impuesto por Estados Unidos tiene como objetivo interceptar embarcaciones presuntamente cargadas con drogas y relacionadas con el gobierno de Maduro, a quien Washington acusa de encabezar el llamado Cártel de los Soles.

Noem sostuvo que el gobierno venezolano utiliza recursos provenientes del negocio petrolero para financiar el tráfico ilícito de drogas. “No olviden que estas medidas enérgicas se están tomando contra un enemigo de Estados Unidos”, subrayó.

En la misma línea, el presidente Donald Trump aseguró que Maduro “tiene los días contados”. El objetivo oficial del operativo estadounidense, según la Casa Blanca, es frenar el narcotráfico y recuperar los derechos petroleros de empresas estadounidenses.