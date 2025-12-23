Corte Suprema bloquea orden de Trump de desplegar la Guardia Nacional de Illinois en Chicago

Habitantes de Chicago se manifestaron contra la presencia de agentes del ICE (EFE)

La Corte Suprema rechazó este martes el plan de Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional de Illinois en el estado, con el objetivo de proteger a los agentes fedrales que ejecutan su política de redadas migratorias.

El Gobierno Trump acudió en octubre pasado al máximo tribunal, después de que un juez federal bloqueara su orden para enviar soldados de Illinois a ciudades como Chicago, donde se presentaron protestas por los operativos en la campaña de deportaciones masivas.

La Casa Blanca argumentó que los agentes federales en Chicago enfrentaban “resistencia violenta, coordinada y prolongada” que pone en riesgo su seguridad y obstaculiza la aplicación de la ley migratoria.

Aunque la decisión solo se limita a la Guardia Nacional de Illinois y el despligue en dicha ciudad, si marca un precedente para otras batallas legales que la Administraión de Trump sostiene con estados demócratas, como California, por la federalización de los soldados estatales, en un hecho que no sucedía en EU hace 60 años.

También significa un triunfo para la jueza federal April M. Perry, nombrada por el presidente Joe Biden, que bloqueó a inicios de octubre el intento de Trump de enviar tropas, al considerar que las declaraciones del Gobierno carecían de “credibilidad suficiente”.

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito mantuvo el bloqueo vigente, aunque dejó bajo control federal a las unidades movilizadas, lo que permitió a la Casa Blanca mantener su solicitud ante la Corte Suprema.

En su respuesta, las autoridades de Illinois insistieron en que no es necesaria la presencia militar, asegurando que “los agentes del orden estatales y locales han manejado sin incidentes mayores las protestas aisladas” en el estado y que “no existe evidencia creíble” que justifique la intervención federal.

El Gobierno Trump había sufrido otro revés reciente en California, donde tuvo que retirar a los soldados de la Guardia Nacional de ese estado que cuidaban el edificio federal de inmigración de Los Ángeles, epicentro de las protestas en junio pasado contras las redadas migratorias. (Con información de EFE)