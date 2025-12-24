Hallan muerto a tres menores reportados como desaparecidos en Ecuador

Autoridades de Ecuador (@Expedientes_ec/x)

Tres menores reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida en la ciudad costera de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, así lo informó este miércoles la prensa local.

Sus cuerpos desmembrados fueron hallados en sacos de yute en un inmueble abandonado y de difícil acceso en Nueva Prosperina, de Guayaquil, destacó la televisión Teleamazonas.

Los menores de edad fueron identificados como Anthony, quien desapareció a pocos días de cumplir 17 años, Michael, de 16 y Diego de 15. Su ubicación se desconocía desde el pasado jueves.

Asimismo, agregó que los adolescentes fueron secuestrados en plena vía pública, cuando sujetos armados los interceptaron y se los llevaron con rumbo desconocido.

Sus familiares fueron alertados por testigos, levantaron la denuncia en la Fiscalía y desde entonces se emprendió una búsqueda, que terminó con el trágico hallazgo.

La mañana del pasado domingo, la Policía recibió una alerta por un fuerte olor proveniente de un inmueble abandonado de la cooperativa Horizontes del Fortín, en el noroeste de Guayaquil y, al inspeccionar el lugar, los uniformados encontraron los cuerpos desmembrados en múltiples sacos de yute.

Violencia sin precedentes

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el “conflicto armado interno” contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”. (Con información de EFE)