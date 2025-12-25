Mensaje de Navidad del Papa León XIV: felicitó la festividad en diez idiomas y pidió por ‘justicia y paz’ en la Franja de Gaza

Mensaje de Navidad de León XIV El Papa León XIV felicitó al mundo con un mensaje de Navidad multilingüe previo a la bendición ‘Urbi et Orbi’; en su mensaje general, pidió por “justicia y paz” para los países en guerra.

Desde la Ciudad del Vaticano, asomado del balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV felicitó la Navidad de este jueves 25 de diciembre de 2025 con un mensaje multilingüe, antes de la bendición ‘Urbi et Orbi’ (“a la ciudad [de Roma] y el mundo”) que otorga la indulgencia plenaria a todos los feligreses.

A pesar de la lluvia, miles de fieles acudieron a la plaza de San Pedro para recibir la bendición y escuchar el mensaje del pontífice en su primera Navidad como Vicario de Cristo.

El mensaje que otorgó León XIV estuvo protagonizado por llamamientos a la paz y el recuerdo de quienes sufren en este momento alrededor del mundo.

Navidad en el Vaticano: El Papa felicitó en diez idiomas

León XIV informó a la congregación reunida en la plaza de la Basílica de San Pedro que mandaría un mensaje de felicitación en varios idiomas.

“¡Feliz Navidad! Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias", felicitó inicialmente en italiano, seguido por francés, inglés, alemán, español, portugués, polaco, árabe, chino y latín.

Sin embargo, no fue el único mensaje que compartió al mundo, pues en esta celebración de Natividad —una de las más importantes en el calendario cristiano al tratarse del nacimiento de Jesucristo y promover valores como paz o generosidad—, León XIV resaltó el recordar a las personas que sufren por cuestiones de guerra e hizo un llamamiento a la paz en sitios de conflicto armado.

“Cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación”, expresó en su mensaje.

León XIV pide por “justicia, paz y estabilidad” en la Franja de Gaza y Ucrania

El mensaje que Robert Prevost compartió ante la plaza de San Pedro, asomado a la logia central de la basílica, donde se dio a conocer como pontífice el pasado 8 de mayo de este año, destacó la importancia de valorar el diálogo por encima de la violencia.

Pidó “justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria”, añadiendo —respecto a la guerra de Ucrania— que se encuentre “el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”, instando a los feligreses a rezar por el pueblo ucraniano para que cese el estruendo de las armas y de las partes implicadas en el conflicto.

Al implorar consuelo y paz para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, también pidió un espacio para recordar a Jesús.

“Él asume sobre sí nuestra fragilidad, se identifica con cada uno de nosotros: con quienes ya no tienen nada y lo han perdido todo, como los habitantes de Gaza”, señaló en su mensaje a los fieles, agregando al pueblo yemení, quienes sufren de pobreza y hambre.

Mientras, en la homilía de la Misa de Navidad, que no se celebraba desde 1994, León XIV aseveró que “frágiles son las mentes y las vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas”, quienes advierten la insensatez de la guerra estando al frente de ella.

“Y la mentira que impregna los rimbombantes discursos de quien los manda a morir”, sentenció el pontífice.

El Papa León XIV pide por los migrantes

Prevost recordó a su congregación rezar también por “quienes huyen de su tierra en busca de un futuro en otra parte, como los numerosos refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano”, señalando a las personas que han perdido su trabajo o están en búsqueda de uno en tierra extranjera.

“Tantos jóvenes que tienen dificultades para encontrar empleo; con quienes son explotados, como los innumerables trabajadores mal pagados; con quienes están en prisión y a menudo viven en condiciones inhumanas”, pidió en su mensaje de esta Navidad.