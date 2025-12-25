Trump anuncia “ataque letal” contra ISIS en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un “ataque letal” contra el grupo terrorista ISIS en el noroeste de Nigeria.
“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!, publicó el líder republicano en su red Truth Social.
Asimismo, agregó que había dado una advertencia al grupo que si no detenían la “masacre de cristianos se desataría un infierno y esta noche lo hubo”.
“El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer. Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical”, finalizó Trump deseando una feliz Navidad, incluso a “los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa su masacre de cristianos”.