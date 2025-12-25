Venezuela agradece a Rusia por su apoyo ante las “acciones belicistas” de EU

Canciller de Venezuela, Yván Gil (@ElTrumpista/x)

El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció este jueves a Rusia por apoyar la defensa de la soberanía de Venezuela frente a las que consideró como “amenazas” y “acciones belicistas” de Estados Unidos en el mar Caribe, donde Donald Trump ordenó desde agosto un despliegue aeronaval bajo el argumento de combator el narcotráfico.

A través de Telegram, Gil extendió el agradecimiento en nombre de Nicolás Maduro y valoró el “apoyo inquebrantable” de Rusia en la preservación de la zona de paz en el Caribe y en la promoción de la “estabilidad económica, política y social en toda la región”.

Más temprano, Rusia condenó lo que consideró como los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que la situación se pueda resolver por las vías legales.

“Condenamos enérgicamente estos actos y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”, indicó la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en una rueda de prensa.

Agregó que Moscú “aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad”.

Zajárova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe de “caos legal”, al haberse “reactivado prácticas” que se creían olvidadas “hace mucho”, tales como “la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje”, informó la agencia TASS.

Por esto, instó a Trump a que, gracias a su “pragmatismo y racionalidad”, se solucione el asunto “en el marco de las normas jurídicas internacionales”. (Con información de EFE)