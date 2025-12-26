Ataque en metro de París: hombre acuchilló a tres mujeres

Un hombre atacó con un cuchillo a varias personas este martes dentro de una estación del metro de París, dejando al menos tres mujeres heridas antes de ser detenido por las autoridades, confirmaron fuentes oficiales y medios internacionales.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía en la estación de metro ubicada en el centro de la capital francesa, cuando un sujeto, cuya identidad aún no ha sido revelada, agredió a varias pasajeras con un arma blanca sin mediar provocación aparente. El ataque fue reportado inmediatamente por usuarios del sistema de transporte a través de redes sociales y líneas de emergencia.

Elementos de la Policía Nacional de Francia se movilizaron al lugar tras recibir múltiples llamados de auxilio. Las fuerzas de seguridad no lograron detener al agresor en el lugar de los hechos.

Las víctimas, tres mujeres adultas, fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica. Autoridades de salud no han indicado su estado de salud, sin embargo, se espera que reciban atención especializada para su recuperación. Las identidades de las afectadas no han sido divulgadas por respeto a su privacidad y por protocolos de protección a víctimas.

Hasta ahora, las autoridades parisinas no han dado una motivación clara del agresor, y se investiga si se trató de un acto con intención terrorista, un ataque random sin vínculo político o un hecho relacionado con razones personales u otros factores. La Fiscalía de París informó que los hechos están bajo investigación y que se analizarán tanto el contexto como el perfil del detenido para determinar las causas exactas del ataque.

La estación de metro donde ocurrió el incidente fue evacuada temporalmente y cerrada al público mientras las autoridades realizaban las primeras diligencias, incluidas las entrevistas con testigos, el levantamiento de evidencias y la evaluación de la escena. Posteriormente, una vez que las labores de seguridad concluyeron, la circulación de trenes y el acceso a la estación se reanudaron con normalidad.

Este suceso alarma a los usuarios del transporte público en París, una ciudad que ha sido escenario de varios incidentes violentos en años recientes. Las autoridades han reforzado los protocolos de seguridad en estaciones y puntos de alta afluencia, con un despliegue constante de policías y medidas preventivas para proteger a residentes y visitantes

Mientras avanza la investigación, las autoridades francesas han pedido a quienes tengan información relevante sobre el incidente o el agresor que la compartan con la Fiscalía y las fuerzas de seguridad para esclarecer los hechos de manera pronta y eficaz.