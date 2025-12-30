Bukele dice que le gustaría seguir en el poder “diez años más” en El Salvador

Nayib Bukele en entrevista con The Grefg Le gustaría continuar gobernando por otra década, aunque aclaró que se trata de un deseo personal y no de una decisión tomada

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que no le gustaría dejar el Gobierno en este momento y que si dependiera solo de él, seguiría al frente del país “diez años más”, aunque subrayó que se trata únicamente de una aspiración personal y no de algo definido.

La declaración fue hecha en una entrevista grabada en la Casa Presidencial, en San Salvador, con el youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como The Grefg. Ahí, Bukele dijo que su permanencia en el poder también dependerá de “Dios, su familia y el país”, y reconoció que incluso podría concluir su gestión en 2027, cuando se adelantaron las elecciones presidenciales.

El mandatario explicó que existe un acuerdo familiar con su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, para mantenerse en el Gobierno hasta 2029, aunque admitió que ese pacto sigue “en negociación” tras los recientes cambios legales. Según relató, si decide competir en una nueva elección, el periodo presidencial se extendería hasta 2033, lo que haría imposible dejar el cargo antes.

Bukele, quien rara vez concede entrevistas a medios salvadoreños, insistió en que hablar de permanecer más tiempo en el poder no significa que vaya a suceder de manera automática. “Es mi gusto”, recalcó, al señalar que todo dependerá de las circunstancias políticas y personales.

El contexto de sus declaraciones es la reforma constitucional aprobada y ratificada en una sola jornada el pasado 31 de julio por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas. Con esos cambios a varios artículos de la Constitución, el presidente quedó habilitado para buscar un tercer mandato consecutivo, sin un proceso previo de análisis o debate público.

Bukele asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024, a pesar de que la Constitución vigente hasta entonces prohibía la reelección inmediata, y su periodo estaba previsto para concluir en 2029. Sin embargo, la reforma adelantó las elecciones presidenciales a 2027, con la intención de que ese año se celebren comicios generales y que, a partir de entonces, el periodo presidencial sea de seis años.

En su momento, el presidente defendió la reelección inmediata y sostuvo que no es una excepción en el mundo. Afirmó que “el 90 por ciento de los países desarrollados permiten la reelección indefinida” de sus jefes de gobierno y criticó que cuando un país pequeño como El Salvador avanza en ese camino, se hable del “fin de la democracia”.