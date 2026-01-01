Más de 100 muertes y 35 lanchas destruidas en la ofensiva antidrogas de EE:UU. Buques de Estados Unidos rumbo a las cercanías de los mares de Venezuela

El 31 de diciembre, el Gobierno del presidente Donald Trump informó de un nuevo ataque contra tres lanchas que, según Washington, estaban vinculadas con el narcotráfico.

La administración estadounidense ha señalado que mantiene un “conflicto armado directo” contra cárteles de la droga latinoamericanos, argumento con el que justifica operaciones militares de gran escala en aguas internacionales.

En agosto, Trump ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe y el Pacífico, una ofensiva que tuvo como principal foco inicial a Venezuela y que posteriormente se extendió hacia el océano Pacífico, incluyendo Colombia y rutas marítimas cercanas.

Los gobiernos de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, y de Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro, han denunciado estos ataques ante la comunidad internacional, al calificarlos como ejecuciones extrajudiciales. En la misma línea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que estas acciones constituyen una violación del derecho internacional y ha instado a Estados Unidos a poner fin a la intervención militar.

Cronología de los ataques

2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación en el Caribe. Asegura que a bordo viajaban once presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes habrían salido de Venezuela con droga rumbo a EE.UU. El Gobierno difundió un video del ataque, pero no presentó pruebas del vínculo con el narcotráfico.

15 de septiembre: Un segundo ataque deja tres venezolanos muertos, el presidente Donald Trump afirmó que transportaban estupefacientes.

19 de septiembre: Trump informa de un tercer ataque contra una lancha, sin precisar el punto de partida. Posteriormente, República Dominicana incauta parte de la droga que, según EE.UU., transportaba la embarcación. Tres personas mueren.

3 de octubre: El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anuncia el cuarto ataque en el Caribe, con cuatro tripulantes muertos.

14 de octubre: Washington reporta un quinto ataque cerca de las costas venezolanas, con seis personas fallecidas.

16 de octubre: Estados Unidos ataca un submarino artesanal. Dos de sus cuatro tripulantes mueren y dos sobreviven. Los sobrevivientes, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, son trasladados a sus países sin proceso judicial, pese a ser señalados como presuntos narcotraficantes.

19 de octubre: EE.UU. informa que dos días antes hundió una séptima lancha, que vinculó con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tres personas mueren.

21 de octubre: Se registra el octavo ataque, el primero en aguas del Pacífico, cerca de Colombia. Dos personas fallecen.

22 de octubre: Hegseth anuncia un noveno ataque en el Pacífico, con tres muertos.

24 de octubre: Décimo ataque contra una lancha que, según Washington, era operada por el Tren de Aragua. Seis personas mueren en aguas internacionales del Caribe.

28 de octubre: El ataque más mortífero hasta ese momento: 14 personas mueren tras el bombardeo de cuatro lanchas. Un sobreviviente no fue localizado, pese a un operativo humanitario de la Marina mexicana.

29 de octubre: Un nuevo ataque en el Pacífico deja cuatro muertos.

1 de noviembre: Hegseth anuncia otro “ataque letal” en el Caribe, con tres tripulantes fallecidos.

4 de noviembre: Estados Unidos hunde una lancha en el Pacífico oriental, con dos personas muertas.

6 de noviembre: Washington informa de un ataque contra una lancha en el Caribe, con tres fallecidos.

9 de noviembre: EE.UU. asegura que el día anterior hundió dos lanchas en el Pacífico en operaciones separadas, que dejaron seis muertos.

14 de noviembre: El secretario de Defensa presenta la operación militar “Southern Spear” (Lanza del Sur), vinculada a la estrategia estadounidense contra el narcotráfico con origen en América Latina.

15 de noviembre: Estados Unidos destruye otra embarcación en el Pacífico, con tres personas muertas.

4 de diciembre: Las Fuerzas Armadas estadounidenses publican un video de un nuevo ataque en el Pacífico oriental, que deja cuatro fallecidos.

17 de diciembre: EE.UU. destruye otra lancha en el Pacífico oriental, con cuatro personas muertas.

19 de diciembre: Washington anuncia dos ataques “cinéticos letales” contra lanchas en aguas internacionales del Pacífico oriental, con cinco muertos (tres en una embarcación y dos en otra).

22 de diciembre: Estados Unidos destruye una lancha en el Pacífico oriental y mata a una persona. El Comando Sur la calificó como una embarcación “de bajo perfil”.

29 de diciembre: El Comando Sur de EE.UU. ataca otra lancha en el Pacífico oriental. Dos tripulantes fallecen.

Ese mismo día, Trump afirma que la semana anterior EE.UU. destruyó una “gran instalación” en una zona portuaria utilizada para cargar droga, sin precisar el lugar. Posteriormente, The New York Times reporta que la CIA habría realizado un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, lo que marcaría la primera operación estadounidense conocida dentro del país.

31 de diciembre: El Ejército de EE.UU. anuncia que el día anterior destruyó tres lanchas que supuestamente transportaban droga, con al menos tres muertos, en aguas internacionales, sin especificar si fue en el Caribe o en el Pacífico.

1 de enero: Estados Unidos informa de un nuevo ataque, ocurrido el 31 de diciembre, contra dos lanchas en aguas internacionales, sin ofrecer mayores detalles. Cinco personas murieron.