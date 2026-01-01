Trump habla sobre su salud y admite consumir aspirina en dosis mayor a la recomendada por sus médicos

Donald Trump rechaza recomendaciones de sus médicos por superstición; admite consumir aspirina en dosis mayor a la recomendada y se niega a la vejez (Agencia EFE)

Donald Trump desmintió quedarse dormido en eventos públicos por un problema físico y habló de su reticencia a seguir indicaciones médicas, además admitió consumir una dosis diaria de aspirina mayor a la recomendada por sus médicos asesores.

El presidente norteamericano aceptó ingerir una dosis diaria de 325 miligramos de aspirina, superior a la recomendada por sus médicos, quienes le han sugerido reducirla a la dosis baja habitual de 81 miligramos.

No obstante, el presidente de Estados Unidos se mantiene reticente al cambio, argumentando que lleva más de 20 años siguiendo su propio criterio y atribuyendo su decisión a una inclinación de tipo supersticioso.

“Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y no quiero sangre espesa fluyendo por mi corazón. Quiero sangre fina fluyendo por mi corazón”, afirmó el neoyorquino sobre su consumo de aspirina en una dosis considerada elevada, durante una entrevista con The Wall Street Journal.

Trump desmiente rumores sobre su estado de salud

¿Sordera?, ¿quedarse dormido en eventos públicos? Donald Trump desmintió los rumores sobre su estado de salud actual y compartió su postura contraria a seguir algunas recomendaciones médicas, basándose —según él— en su experiencia personal.

Durante la entrevista con el medio estadounidense, Donald Trump negó haberse quedado dormido en reuniones y minimizó las versiones sobre supuestas dificultades auditivas.

Además, aseguró gozar de un buen estado de salud para sus 79 años, el cual atribuye a su genética, pese a mantener hábitos que contrastan con las indicaciones de sus médicos.

La necesidad de aclarar su estado físico surgió tras el aumento de comentarios sobre su estado de salud, a raíz de un estudio médico avanzado al que se sometió en octubre de 2025.

Trump reconoció arrepentirse de haberse realizado dicho examen debido al impacto que tuvo en la opinión pública.

“Es una pena que lo haya hecho porque les dio un poco de munición”, declaró en referencia al estudio realizado para descartar problemas cardiovasculares.

La reticencia de Trump a seguir indicaciones médicas

Además del consumo diario de aspirina, que supera en más del 301 por ciento la dosis recomendada por sus médicos, Donald Trump también se mostró contrario al uso de medias de compresión para tratar la hinchazón en las piernas provocada por una insuficiencia venosa crónica superficial, que le fue diagnosticada en julio de 2025.

Colaboradores señalan signos visibles de envejecimiento en Donald Trump

Pese a que el propio Trump y su médico personal insisten en que su salud es excelente, atribuyéndolo a una genética favorable, varios asesores y allegados han comenzado a notar signos visibles de envejecimiento, tanto en apariciones públicas como en encuentros privados.

De acuerdo con colaboradores, amigos y allegados al presidente de USA, en reuniones suele ser necesario elevar la voz para que Trump escuche con claridad.

No obstante, el exmandatario minimiza estas situaciones, argumentando que ocurren cuando hay muchas personas hablando, y rechaza categóricamente cualquier señal asociada al envejecimiento.

También afirmó que las ocasiones en las que se le ha visto quedarse dormido durante algunas reuniones se deben al ritmo “extremadamente demandante” de sus giras y actividades públicas, negándose a aceptar que se trate de una consecuencia natural del paso del tiempo o del envejecimiento celular.