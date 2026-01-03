Entre condenas y aplausos, la captura de Maduro genera polémica mundial

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (@LegitTargets/x)

Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por parte de autoridades de Estados Unidos, muchos países alrededor del mundo se han pronunciado condenando o apaludiendo las acciones del Gobierno de Donald Trump.

Macron felicita la caida de Maduro

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó la caída de “la dictadura del líder chavista” y quiere que Edmundo González Urrutia, a quien considera presidente electo desde las elecciones de 2024, lidere una transición.

En una publicación en su cuenta de X, Macron indicó que “la próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano”.

“El pueblo venezolano está ahora libre de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede más que alegrarse", agregó.

España no reconocerá una intervención que viola el derecho internacional: Sánchez

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció que España no renonocerá una intervención como la que Estados Unidos ha llevado a cabo en Venezuela porque “viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”.

Asimismo, recordó que su país no reconoció el régimen de Maduro, pero tampoco respaldará esta intervención llevada a cabo por EU.

“España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, afirmó Sánchez y pidió a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición “justa y dialogada”.

Ecuador pide a González Urrutia que ausma el mando presidencial

El Gobierno de Ecuador, reclamó que el opositor Edmundo González Urrutia asuma el mando presidencial en Ecuador tras la captura Maduro.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo ecuatoriano dijo que el país andino “valora las acciones que permitan al pueblo venezolano recuperar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, así como un futuro de paz, respeto a los derechos humanos, desarrollo y prosperidad”.

“Ecuador espera la pronta reinserción de Venezuela entre las democracias plenas de la región, con el ejercicio del mandato constitucional de las autoridades legítimamente electas en 2024”, añadió la Cancillería ecuatoriana.

Además, manifestó su voluntad de trabajar de manera cercana con las legítimas autoridades venezolanas y ayudar en la reconstrucción de su democracia y el desarrollo económico y social.

Bolivia sostiene que la salida para Venezuela es respetar el voto

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, precisó que su país esta “al lado de la democracia” y que “la salida para Venezuela es respetar el voto”, tras el ataque aéreo de Estados Unidos la madrugada del sábado.

“La libertad no se negocia. La dignidad de los pueblos tampoco. Cuando un régimen ilegal gobierna para el narcotráfico, la sociedad es sometida a la tiranía”, publicó el centrista Paz en sus redes sociales.

También mencionó que “Bolivia reafirma que la salida para Venezuela es respetar el voto, que representa la verdadera voluntad popular”.

“Bolivia siempre estará al lado de la democracia, la institucionalidad y respeto a los derechos humanos”, finalizó.

Letonia y Lituania piden contención y respeto al derecho internacional en Venezuela

Los ministros de Exteriores de Letonia y Lituania, Baiba Braže y Kęstutis Budrys, llamaron a la contención y al respeto al derecho internacional en Venezuela, tras la intervención militar estadounidense de este sábado.

En mensajes emitidos en X, los ministros insistieron en llamar a que el derecho internacional sea respetado por los actores implicados en los hechos.

Budrys también recordó que el “régimen” de Maduro apoyó “la guerra de agresión contra Ucrania activamente junto a Irán y Cuba” y, al igual que Braže, destacó que ninguno de los dos países bálticos reconoció al presidente capturado este sábado por militares estadounidenses en Caracas.

“Nunca reconocimos la legitimidad del régimen de Maduro después de que robara las elecciones. Venezuela es mejor sin él”, detalló la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia.

Cuba pide a Estados Unidos la “inmediata liberación” del líder chavista

El Gobierno cubano pidió la “inmediata liberación” de Maduro y su esposa Cilia Flores, mientras responsabilizó a Estados Unidos “por las muertes y el daño humano y material ya causado y que pueda resultar de esta agresión”.

“Las consecuencias de este acto irresponsable están por verse”, indicó la declaración emitida por la isla en referencia al ataque de Washington a Caracas que derivó en la captura de Maduro y su esposa.

Por esto, Cuba consideró que “el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, junto a los elementos agresivos y enemigos de Latinoamérica y el Caribe que tanta influencia política han adquirido en ese país, tienen absoluta responsabilidad por las muertes, y el daño humano y material ya causado, y que pueda resultar de la agresión”.

Nicaragua exige la liberación de Nicolás Maduro y defiende soberanía de Venezuela

El Gobierno de Nicaragua exigió el respeto a la soberanía de Venezuela y la liberación de Nicolás Maduro, acusado de supesto narcoterrorismo.

En un pronunciamiento, bajo el título ‘Nicaragua por la verdad, la paz, la justicia y la vida’, el Gobierno nicaragüense pidió el “respeto la soberanía del pueblo de Venezuela”, y se “unió al clamor del mundo entero, que desde un profundo rechazo afirmamos que seguiremos luchando para que impere el derecho internacional y las soberanías”.

Resalta de igual forma que con los acontecimientos de este día en Venezuela, la paz ha sido “profundamente herida” y que “la familia humana, la comunidad de naciones, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la dignidad de los pueblos”.

Portugal “reconoce” el papel de EU en la promoción de una transición estable en el país suramericano

El Gobierno de Portugal afirmó que “toma nota” de las “garantías dadas por Donald Trump” tras la intervención en Venezuela y aseguró que reconoce “el papel de Estados Unidos en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva”, en el país.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, dio a conocer su postura en una publicación en X, tras el anuncio de la detención de Maduro.

“No habiendo reconocido los resultados de las elecciones de 2024, tomamos nota de las declaraciones y garantías del presidente Donald Trump y reconocemos el papel de Estados Unidos en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela lo más rápido posible”, puntualizó.

Además expresó que están “enfocados en el futuro y en restaurar una democracia plena donde los venezolanos elijan libremente su futuro”.

Parlamento Centroamericano pide “transición pacífica” en el gobierno venezolano

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) demandó una “transición pacífica, ordenada y democrática” en Venezuela, tras la captura del mandatario venezolano, según un comunicado oficial del organismo regional.

La Junta Directiva del foro político, con sede en Guatemala, expuso su “solidaridad con el pueblo de Venezuela” y destacó la urgencia de restituir plenamente la democracia para garantizar la estabilidad institucional en el país.

En su pronunciamiento, el Parlacen demandó la libertad inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos y el inicio de un proceso de transición que respete los derechos humanos y las garantías fundamentales.

Asimismo, hizo un llamado al “respeto irrestricto” de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, apelando específicamente a la solución pacífica de las controversias en un momento de alta tensión regional.

La operación militar de Trump en territorio venezolano ocasionó un fuerte movimiento mundial con países que aplaudían su determinación y otros que reiteraban una violación a la soberanía del país suramericano, esto mientras Maduro aterrizó en territorio estadonidense para comparecer ante un juez de Nueva York por el presunto delito de narcoterrorismo del cual está acusado desde 2020.