Maduro aterriza en Nueva York con un gran contingente de seguridad

Nicolás Maduro (EFE)

El avión militar Boeing 757 que trasladaba al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a las acusasiones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido esta madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Maduro arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, aeropuerto militar en la ciudad, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Tiempo después, el presidente suramericano descendió esposado del avión militar con una gran custodia de parte de las autoridades estadounidenses.

Se espera que el líder chavista sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), prisión federal situada en Brooklyn, según CNN. (Con información de EFE)