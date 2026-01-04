Fuerza Armada de Venezuela denuncia “asesinato a sangre fría” del equipo de seguridad de Maduro durante su captura

Comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (VTV/EFE)

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), encabezada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, envió un mensaje televisado donde califican como un “cobarde secuestro” la captura y traslado de Nicolás Maduro por parte de Estado Unidos, señaló que durante la operación gran parte del equipo del equipo de seguridad del líder venezolano “fue asesinado a sangre fría”.

Ante la intervención estadounidense, el ministro de Defensa dijo estar “unido, cohesionado, ante la agresión imperial” y aseguró que Maduro seguirá siendo el presidente constitucional del país, por lo que exigió su pronta liberación junto a la de su esposa, Cilia Flores, quien también fue capturada por equipos militares estadounidenses este sábado en Caracas.

Además, afirmó que el alto mando respalda “plenamente” el decreto de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

De igual manera, hizo un llamado a la población a retomar sus actividades de forma normal:

“Hago un llamado al pueblo de Venezuela, a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer. Llamo al pueblo de Venezuela a retomar sus actividades económicas, laborales, educativas, en los próximos días”, señaló Padrino.