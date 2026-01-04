Marco Rubio afirma que EU gestionará la “dirección” que tomará Venezuela

Marco Rubio

Este domingo, en entrevistas con televisoras estadounidenses, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, afirmó que su país gestionará la dirección hacia la que se moverá Venezuela ahora sin Nicolás Maduro al frente.

Rubio señaló que Washington gobernará la nación sudamericana hasta que haya una transición, y que para ello tienen influencia con el margen de presión por el bloqueo impuesto por Trump a los buques petroleros que transporten crudo venezolano.

Especificó que el interés estadounidense es que “Venezuela avance en una determinada dirección” que sea “buena para el pueblo de Venezuela, y que también redunde en el interés nacional” de Estados Unidos.

Afirmó que espera que el nuevo Gobierno venezolano, que será liderado por Delcy Rodríguez, “tome un rumbo distinto al de Maduro”, pero que, hasta que esto ocurra, “seguirá enfrentando presión por parte de Estados Unidos”.

No hay fuerzas estadounidenses en Venezuela, afirma Rubio

El secretario de Estado, afirmó que después de la operación relámpago ordenada por Washington para capturar a Maduro y sacarlo de Caracas, su país no mantiene tropas en territorio venezolano.

“No tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense a NBC News. “Solo estuvieron por cerca de dos horas cuando fueron a capturar a Maduro”, agregó.

Sus declaraciones ocurren luego de que Donald Trump, afirmará el pasado sábado, que estaba preparado para lanzar una segunda oleada de ataques contra Venezuela “mucho mayor que la primera”, pero que no daría la orden si la nueva presidenta Delcy Rodríguez, hace lo que Estados Unidos quiere.

Al ser cuestionado sobre estas declaraciones del mandatario, Rubio insistió en que Washington solo actuará para proteger sus intereses. “Lo que el presidente está diciendo es muy simple: como presidente de los Estados Unidos, no va a andar diciéndole a la gente lo que no va a hacer”, indicó.

“Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí (en Venezuela). Tendrán que decidir ahora qué dirección quieren tomar, y esperamos que elijan una dirección diferente a la que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela” señaló Rubio, “Lo más importante para nosotros es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos” agregó.

EU continuará atacando lanchas en el Caribe

Rubio afirmó que la campaña antidrogas de Washington en el Caribe, continuará atacando a embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico, e insinuó que seguirían confiscando petroleros sancionados.

Según Rubio, estas acciones servirán para que Caracas “resuelva” sus problemas. “Seguiremos haciendo eso, y potencialmente otras cosas, hasta que los asuntos que necesitamos ver resueltos sean abordados”, agregó sobre el Ejecutivo venezolano, liderado por la antigua vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, advirtió este sábado que EE.UU. mantendrá activo el amplio despliegue militar que mantiene en el Caribe dentro de su campaña contra el narcotráfico tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Nuestras fuerzas permanecen en la región en un alto estado de alerta, preparadas para proyectar poder, defenderse a sí mismas y nuestros intereses en el área”, especificó Caine en una rueda de prensa junto Trump y Rubio para informar sobre el operativo relámpago para sacar al venezolano de Caracas.