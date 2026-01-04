Tribunal Supremo ordena que Delcy Rodríguez asuma como Presidenta de Venezuela

Este sábado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la actual vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, asuma el cargo de Presidenta luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El TSJ ordenó que Rodríguez, el consejo de defensa de la nación, el alto mando militar y el Parlamento, sean notificados “de inmediato” de esta decisión, aunque no se informó cuándo deberá realizarse la ceremonia de juramentación.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, señaló la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión.

Rodríguez, se convertiría en la primera mujer Presidenta de Venezuela, tras la decisión del Tribunal Supremo que consideró como “secuestro” la detención de Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses, situación que calificó de “excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución” venezolana.

El objetivo de este nombramiento es garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación “sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores”.

De acuerdo al artículo 234 de la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.Si una falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, reza el texto, el Legislativo decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

Al respecto de la transición al mando de Venezuela, Donald Trump aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio se ha comunicado con Rodríguez, y declaró que no desplegará tropas en Venezuela si Rodríguez hace lo que Washington quiere.

Por su parte, Delcy Rodríguez en su último pronunciamiento, continúo insistiendo en que el único presidente del país es Maduro, pero también reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos con una “agenda constructiva”.